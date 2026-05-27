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小米MiMo-V2.5系列API降价：降幅达99%

2026-05-27 14:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:小米今日宣布了一项力度极大的价格调整，旗下自研大模型MiMo-V2.5系列的API定价迎来永久性下调。官方公布的数据显示，相比原始API定价，新价格最高降幅可达99%，并且彻底取消了按上下文窗口长度区分的计费方式，已于今日凌晨正式生效。

具体到两个核心版本，降幅数字相当惊人。MiMo-V2.5Pro的输入缓存命中价格降至每百万tokens仅0.025元，最高降幅达99%;其输出价格降至每百万tokens6元，最高降幅为86%。MiMo-V2.5标准版的输入缓存命中价格则降至0.02元，输出价格降至2元，对应的最高降幅分别为98%和93%。

小米自研大模型MiMo-V2. 5 系列API永久降价：最高降99% 不再区分上下文长度

除了API单价本身，小米也同步优化了Token Plan计费体系。在维持原价的前提下，新版Token Plan的可用用量提升至原来的5到8倍，并引入“Credits”概念，试图让整体计费规则变得更透明直观。

支撑这轮大幅降价的，是技术团队在推理系统层面的持续优化。小米基于SGLang HiCache，完整支持了滑动窗口注意力机制，成功将KV缓存数据在多级存储之间的搬运量降至优化前的近七分之一，同时将可缓存的token数量提升至原来的近5倍。这直接拉高了缓存命中率与推理效率。

此外，通过优化专家并行方案和输入长度分桶策略，集群的输入吞吐能力得到进一步提升，在保障服务质量的同时压低了单位token的服务成本。这轮降价，既是市场策略，也是底层工程优化能力的一次对外展示。

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