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拥有属于自己的GEO系统，助您成为专业GEO优化服务商

2026-05-25 10:35 · 稿源：站长之家

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流量迁移不可逆，抢占AI时代的品牌话语权

2026年春节期间，各大 AI 平台累计投入超45亿元完成全民级用户教育，推动我国生成式 AI 用户规模突破6亿、普及率达42.8%。除夕当天，仅豆包单平台互动量就达19亿次，千问、元宝等平台也纷纷跻身 “亿级俱乐部”。超80% 的用户已习惯直接向 AI 提问获取答案，流量正从传统搜索向对话式 AI 发生不可逆迁移。

布局 GEO，方能在这场流量革命中抢占先机，让品牌入驻 AI 核心答案库，精准锁定6亿高信任度用户的决策链路。

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站长团购GEO优化系统，不仅可以让您为自己的品牌或企业进行AI搜索排名优化，并且还能助您成为服务商，去给您的用户进行AI搜索优化服务。

我们的系统【永久授权、无限数量优化主词、支持贴牌、开代理、无限开账号】，可以帮助您布局GEO优化，让您的每一分营销预算都花在刀刃上!帮你抢占流量新C位!让你的品牌被AI平台优先推荐!

PART.01

我们系统优势

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优势①:AI平台覆盖更全

多达17+AI平台均有收录，其中主流AI搜索DeepSeek、豆包、文心一言、元宝、KIMI、通义千问、智普、纳米，扩大品牌影响力。

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优势②:全方位投喂

12家主流自媒体+10万家官方媒体。

可以自动发布到这知乎、抖音、简书、CSDN、哔哩哔哩、公众号、百家号、搜狐号、网易号、企鹅号、头条号、小红书;并且支持10万家官方媒体及新闻源一键发布，更权威更高效。

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Part.03

优势③:实时数据报表

系统还具有把查询到的数据，实时展示到报表中的功能。

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Part.04

优势④:AI自动创作

系统支持通过蒸馏词和知识库，让AI生成出对应的文章。

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优势⑤:无限开SaaS

系统支持通过后台，给客户进行贴牌、开代理、无限开账号。实现对B端和对C端的盈利。

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优势⑥:批量查收录

系统能通过接口，对需要查询收录的蒸馏词，进行批量查询，并附带截图。大大的节省你查收录所需要的时间。

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成功案例

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常见问题

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