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谷歌正式发布Gemini 3.5：Flash版率先发布 速度快4倍

2026-05-20 08:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:在北京时间今天凌晨开幕的谷歌I/O2026开发者大会上，谷歌向全球用户抛出了一份没有门槛的重磅礼物。谷歌正式发布了全新的Gemini3.5Flash模型，并宣布它将对全球所有用户免费开放，无需付费即可使用。

这款新模型被谷歌定义为迄今为止能力最强智能体与编程模型。它在智能水平上已经大幅逼近大型旗舰模型，同时完整继承了Flash系列一贯的高速响应基因。根据官方公布的数据，在多项关键的智能体和编码基准测试中，Gemini3.5Flash的成绩不仅超越了自家上一代旗舰Gemini3.1Pro，也展现出极强的竞争力。

谷歌深夜炸场！最强模型Gemini 3.5 Flash发布：速度快 4 倍 干翻GPT-5.5

一组具体的数字能更清晰地说明这种性能跃迁。在Terminal-Bench2.1测试里，它的得分达到了76.2%，压过了前代旗舰的70.3%。在衡量智能体综合能力的GDPval-AA测试中，它取得了1656的Elo分数。而在MCP Atlas测试中，83.6%的成绩让它站上了全场最高点。同样，在多模态理解测试CharXiv Reasoning中，84.2%的得分也使其成为该项目的榜首。

谷歌深夜炸场！最强模型Gemini 3.5 Flash发布：速度快 4 倍 干翻GPT-5.5

性能提升之外，速度是这款模型另一个极具杀伤力的武器。Gemini3.5Flash的输出速度超过了每秒280个token，这个数字直接是GPT-5.5和Claude Opus4.7的4倍。谷歌方面特别强调，正是这种在超高性能与极致速度之间取得的平衡，使得它非常擅长处理那些周期漫长、步骤繁多的智能体任务。

这种高效组合带来的实际效益是显而易见的。谷歌表示，过去需要开发者耗费数天、或是审计人员花费数周才能完成的工作，如今在Gemini3.5Flash的协助下，耗时将被大幅缩短。更具吸引力的是，它的使用成本通常还不到其他前沿模型的一半。一边免费开放，一边降本增效，谷歌深夜向整个AI应用市场扔下了一颗深水炸弹。

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