腾讯Q1《荣耀》等长青游戏流水创新高，新品《洛克王国:世界》成亮点

5月13日，腾讯发布2026年Q1财报，游戏业绩方面，本土市场游戏收入为人民币454亿元，同比增长6%，收入增速滞后于本土市场游戏流水增速，是由于2026年春节假期晚于2025年，导致更多收入递延至本季之后确认。长青游戏《王者荣耀》、《和平精英》、《三角洲行动》持续稳健增长，本季流水创新高;新品《洛克王国:世界》也大受欢迎，表现亮眼。

国际市场游戏收入同比增长13%至人民币188亿元。其中，既有《部落冲突:皇室战争》《无畏契约》等成熟产品，通过持续的内容更新与精细化运营，保持稳定用户基本盘与流水贡献，也有《鸣潮》等产品带来显著的用户与收入增量，有力支撑国际市场的稳健发展。

长青游戏流水新高，洛克新游表现亮眼

从产品表现来看，腾讯长青系列稳中有进。根据AppMagic数据，受《王者荣耀》、《和平精英》等游戏带动，腾讯游戏在2026年Q1以16亿美元手游内购收入稳居全球发行商第一，同比增长15%。

新产品也逐步进入增长通道，为业务提供补充动能。3月底上线的《洛克王国:世界》市场表现尤为突出。这款基于“洛克王国”经典IP打造的精灵大世界产品，不仅成功唤醒大量情怀用户，也因其清新治愈的美术风格、轻松自由的精灵收集养成玩法，以及低门槛的探索体验，吸引了大量非IP原生的泛用户和年轻玩家。上线9天用户量突破3000万，并在抖音斩获新游首发双场景消费断层第一，21天话题播放破百亿。这一开局不仅验证了腾讯游戏对经典IP的长线运营与再开发能力，也为2026年的产品线贡献了重要增量。

在此基础上，《洛克王国:世界》每年新增200+精灵的工业化产能，也为其持续内容供给提供保障，有望成为腾讯游戏下一款长青产品。

AI持续巩固头部优势，让长青游戏更长青

腾讯在AI方面的探索也将为游戏业务带来更多的收益及更大的想象空间。高盛此前在研报中指出，AI将显著提高游戏开发者的生产效率，并有利于头部游戏厂商巩固优势。摩根士丹利也在报告中提到，AI能够削减近半开发成本，每年有望为全球游戏厂商释放220亿美元的潜在利润，还可能通过延长游戏生命周期来提升收入。

近年来，AI已全面渗透进腾讯游戏业务的关键环节。在研发侧，AI进入美术、程序、测试、运营等生产管线，成为重要的工业底座。在产品侧，AI正融入玩法与生态，进一步激发长青游戏生命力。

《和平精英》《王者荣耀》等长青游戏持续保持旺盛生命力的背后，AI与玩法的深度融合起到了重要作用。《和平精英》推出的AI队友、AI战犬，为玩家提供实时战术配合与情感陪伴。官方数据显示，游戏内所有AI NPC玩法的累计体验用户数达1.1亿，最高日活跃用户数达1770万，单局消息互动量达70轮，麦克风开启率近75%，玩家在线时长和社交意愿显著提升。基于生成式AI开发的《王者荣耀》“语音灵宝”支持游戏内全场景的语音操控与智能互动，上线首日参与量便突破千万。AI正为这两款上线多年的产品注入全新的交互活力。

用户共创生态的活跃也为长青游戏贡献了持续的内容供给。《和平精英》绿洲启元平台内置“AI创作助手”，将地图与玩法创作门槛降低至普通玩家可参与的水平。2026年春节，绿洲启元DAU已突破5800万，平台内玩法与地图总量超15万个，大量非专业玩家创作出破圈作品。AI对UGC生态的赋能，有效解决了内容供给的可持续性问题，进一步延长了产品的生命周期。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中提到，“ 二零二六年伊始，我们在新AI产品上取得了显著突破，并持续以AI赋能核心业务增长。”他表示“核心业务在用户粘性、收入及盈利上持续增长，既为AI投入提供了充裕的现金流支持，也为AI的落地应用奠定了丰富的场景基础。”

通过稳固的长青产品、有序的新品补充，以及贯穿全链路的AI能力投入，腾讯游戏正持续加固其发展韧性。AI对用户留存、内容生态及开发效率的实质性提升，也将为下一阶段的产品形态与商业模式演进构建更深厚的竞争壁垒。

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