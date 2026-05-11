微信又有新功能 网友：好用 长截图、发语音等上线

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:长期以来，电脑端微信在操作便捷性上一直被用户吐槽，不少功能不得不依赖手机端完成。不过这一局面正在改变，微信电脑版近日推送了4.1.9版本更新，一口气上线了多项贴近日常使用的实用功能。

此次更新中最受关注的当属滚动长截图功能。过去在电脑上想要截取一篇长文章或一段完整的聊天记录，往往需要分多次截屏，再手动拼接，过程繁琐且容易出错。新版本上线后，用户只需正常截图，随后在弹出的选项中选择"滚动截图"，轻轻滑动鼠标滚轮，页面下方未显示的内容就会自动被捕获进来，最终生成一张完整的长图，无论是保存资料还是转发分享都方便了许多。

另一个让不少人期待已久的功能是电脑端直接发送语音。以往在PC端聊天时想发语音，只能先在手机上录好再同步，操作链条很长。现在用户在聊天窗口点击右下角的话筒图标，或者直接按住Alt键，就能开口说话并实时发送。如果对默认快捷键不适应，还可以进入微信设置页面自行修改，满足不同用户的使用习惯。

表情发送体验也得到了明显优化。以往想要连续发送同一个表情，需要反复点击选择，效率很低。如今只需将表情选入输入框后按一下右方向键，即可快速复制该表情，连续按压就能连续发出，对于喜欢斗图或者习惯用表情刷屏的用户来说，操作体验提升显著。

值得一提的是，这些新功能均无需额外配置，更新至4.1.9版本后即可直接使用。对于日常依赖电脑版微信处理工作沟通和社交聊天的用户而言，这次更新几乎每一项都踩在了实际需求上，整体使用流畅度和效率都有了实实在在的提升。

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