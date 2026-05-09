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百度文心大模型5.1正式发布

2026-05-09 10:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:百度正式发布了新一代基础大模型——文心大模型5.1。该模型采用了自主研发的“多维弹性预训练”技术，仅以业界同规模模型约6%的预训练成本，便达到了基础效果领先的水平，并登上LMArena搜索榜国内第一的位置。

在多项行业权威基准测试中，文心5.1在智能体、知识理解、逻辑推理以及深度搜索等核心能力上表现突出。其中，智能体能力提升显著，已超越DeepSeek-V4-Pro;创意写作能力与Gemini3.1Pro达到同等水平;推理能力也已接近全球领先的闭源模型。根据LMArena大模型竞技场的最新排名，文心5.1以1223分位列搜索榜国内第一、全球第四，成为该榜单中唯一上榜的国产大模型。

百度文心5. 1 正式发布：搜索能力国内第一！预训练成本仅业界6%

模型搜索能力主要体现在对多源信息的快速检索、整合与生成上，能够输出一致性更强、可靠性更高的回答，在内容创作、智能助手、企业知识管理、智能体应用等复杂业务场景中具备更高的实用价值。在此之前，文心5.0系列已多次登上LMArena文本榜与视觉理解榜，稳居国产模型第一梯队。文心5.1的Preview版本曾于4月30日以1476分登上LMArena文本榜国内第一，超越GPT-5.5、DeepSeek-V4-Pro等主流模型，成为前十五名中唯一入围的国产模型。

百度文心5. 1 正式发布：搜索能力国内第一！预训练成本仅业界6%

文心5.1综合能力的提升，核心来自于多维弹性预训练技术。该技术在文心5.0发布时首次提出，可实现一次训练生成多种规模模型。作为该技术的阶段性成果，文心5.1完整继承了文心5.0的知识储备，同时将总参数压缩至约三分之一，激活参数压缩至约二分之一，以仅约6%的业界同规模预训练成本，实现了基础能力的全面领先。

目前，文心5.1已在百度千帆模型广场和文心一言官网上线，正式面向企业用户与开发者开放体验。

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