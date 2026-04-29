GEO排名优化系统，借AI算法把你的品牌推给真正需要的客户！

近日，众多网友在社交平台发帖称微信朋友圈页面排版在更新后出现显著变动，这一情况迅速引发广泛讨论。 微信 (1) 经了解，反馈该问题的用户大多使用的是iOS8.0.71版本的微信。在“我的朋友圈”页面里，原本处于配图右侧的文字，如今被调整到了配图上方。不仅如此，发布日期的显示形式也做了细微调整。整体页面布局逻辑相较于以往版本有较大改变，视觉上更突出图片