小米宣布MiMo-V2.5系列正式开源

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:小米正式宣布开源其Xiaomi MiMo-V2.5系列模型，据悉，该系列模型采用MIT协议，这意味着开发者在进行商用推理部署以及二次训练时，无需再向小米申请额外授权，大大降低了使用门槛。

MiMo-V2.5系列共包含两款模型，均具备强大的100万上下文窗口处理能力。其中，MiMo-V2.5-Pro更是针对复杂任务场景进行了深度优化，特别适配Agent与Coding应用。在GDPVal-AA和ClawEval这两大国际权威榜单上，MiMo-V2.5-Pro均斩获全球开源模型第一的佳绩，实力不容小觑。

作为一款原生全模态模型，MiMo-V2.5的亮点远不止于此。它不仅能够理解文本、图像、视频和音频，还具备出色的Agent能力，为开发者提供了更为广阔的应用空间。小米方面强调，模型的真正价值并不在于榜单上的排名，而在于能否切实帮助开发者解决实际问题，提升开发效率。

值得一提的是，在Claw-Eval榜单上，MiMo-V2.5在任务完成率与Token效率方面均表现出色，位列最优前沿。这充分证明了该系列模型在智能水平与稳定性上的卓越表现。经过公测阶段的精心打磨与验证，MiMo-V2.5系列已经达到了可以开放的标准。

目前，MiMo-V2.5系列的模型权重（包括Base模型）已经全量开放。开发者们可以自由地进行商用、微调以及二次训练，无需担心任何授权问题。这一举措无疑将进一步推动AI技术的普及与发展。

（举报）