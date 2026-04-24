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DeepSeek-V4 预览版正式上线：定价揭晓

2026-04-24 13:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:DeepSeek今日正式发布其全新系列模型DeepSeek-V4的预览版本，并同步进行开源。此次发布标志着AI模型超长上下文处理能力上迈入了一个新的、更普及的阶段。

根据官方发布的信息，DeepSeek-V4系列模型有两个核心版本:性能更强的DeepSeek-V4-Pro和更侧重经济高效的DeepSeek-V4-Flash。即日起，用户便可在官方网站和手机App上与最新的DeepSeek-V4对话，体验其1M（一百万）超长上下文的特性。API服务也已同步更新。

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DeepSeek-V4最大的亮点之一，是将百万字的超长上下文作为其所有官方服务的标配。这得益于模型在结构上的创新，它采用了一种全新的注意力机制，在token维度进行压缩，并结合了DSA稀疏注意力技术，实现了全球领先的长上下文能力，同时大幅降低了对计算和显存的需求。

在具体性能上，DeepSeek-V4-Pro版的表现尤为突出。它在Agent能力上实现了大幅提高，尤其在Agentic Coding评测中，已达到当前开源模型的最佳水平。公司内部员工将其用作Agentic Coding模型后，反馈其使用体验优于Sonnet4.5。此外，该版本在世界知识测评中大幅领先其他开源模型，其推理性能也在数学、STEM、竞赛型代码等评测中超越了所有已知的开源模型，达到了比肩世界顶级闭源模型的水平。

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为了满足不同场景的需求，DeepSeek-V4-Flash则提供了一个更快捷、经济的选项。它在世界知识储备上稍逊于Pro版，但展现了接近的推理能力。在Agent测评中，Flash版在简单任务上与Pro版旗鼓相当，但在高难度任务上仍有差距。

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DeepSeek方面特别针对主流Agent产品（如Claude Code， OpenClaw， OpenCode， CodeBuddy等）进行了适配和优化，提升了在代码任务、文档生成等方面的表现。用户可以通过API调用新版模型。需要注意的是，旧有的API接口模型名“deepseek-chat”与“deepseek-reasoner”将在三个月后(2026年7月24日)停止使用。目前，这两个模型名已分别指向deepseek-v4-flash的非思考模式与思考模式。

最后，DeepSeek不仅上线了模型服务，还同时开源了模型权重，并发布了技术报告。开发者和研究者可以通过Hugging Face和ModelScope平台获取相关资源，进行本地部署和研究。

  • DeepSeek-V4模型开源链接:

https://huggingface.co/collections/deepseek-ai/deepseek-v4

https://modelscope.cn/collections/deepseek-ai/DeepSeek-V4

  • DeepSeek-V4技术报告:

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro/blob/main/DeepSeek_V4.pdf

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