REDMI K90 Max发布：售价2999元起 小米内置风扇手机

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:REDMI品牌正式推出REDMI K90Max，该机主打极致游戏体验，凭借多项创新技术成为市场焦点。

定价策略方面，REDMI在行业内存成本上涨压力下仍推出补贴方案。叠加电商平台与国家补贴后，起售价仅需2549.15元。

具体版本售价为:12GB+256GB版官方定价3499元（首销价2999元），16GB+256GB版3799元(首销价3499元)，12GB+512GB版3999元(首销价3499元)，16GB+512GB版4299元(首销价3999元)，顶配16GB+1TB版4999元(首销价4699元)。

作为小米首款搭载风冷散热系统的手机，K90Max配备18.1mm超大尺寸风扇，单体最大风量达0.42CFM，远超行业同类产品。其直立式进风结构直吹SoC区域，结合仿真涡流风道设计，使风量利用率提升至78.6%，位列行业第一。

散热系统支持三档风速调节，用户可手动或自动开启。悬浮式风冷架构采用独立密闭风道设计，在保障散热效率的同时，完整保留了整机IP66/IP68/IP69防尘防水能力。REDMI还为风扇提供6年保修及终身免费清洁服务，并通过全链路降噪技术将最大档位噪音控制在32dB，仅相当于夜间环境底噪。

性能配置方面，K90Max搭载天玑9500AI独显芯片D2，配合LPDDR5X内存与UFS4.1闪存，综合跑分达416万分，创下天玑平台新高。屏幕采用6.83英寸M10发光技术面板，峰值亮度达3500nits，支持480Hz多指触控报点率与3500Hz瞬时采样率。通过HDR10认证与青山护眼3.0技术，该机在强光环境下仍保持清晰显示，同时有效缓解长时间使用带来的视觉疲劳。屏幕刷新率升级至165Hz，原生支持超40款游戏165fps模式，并配备游戏专属暗区优化与热区触控增强功能。借助D2独显芯片，可实现百款游戏超帧超分并发运行，达成1.5K分辨率与165fps满帧体验。

音频与网络体验同样经过专项优化，对称式双扬声器经Bose联合调音，脚步声增强幅度达200%，新增游戏麦克风并升级电竞网络模块。续航方面，8550mAh硅碳负极电池支持100W有线快充，兼容100W PPS协议，旁路充电技术可实现边玩边充不发烫。影像系统虽非主打，仍配备5000万像素高动态主摄，f/1.68大光圈与OIS光学防抖的加入，显著提升了抓拍稳定性与成片率。

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