月之暗面Kimi K2.6发布：多维度全面升级

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:近日，月之暗面公司正式发布并开源其最新模型Kimi K2.6，该模型在代码、长程任务执行以及Agent集群能力等多个维度实现了全面升级，一经推出便引发行业广泛关注。目前，Kimi K2.6已正式上线kimi官网、最新版应用、API以及Kimi Code编程助手，用户可便捷体验其强大功能。

在多项权威基准测试中，Kimi K2.6展现出了卓越的性能，成绩十分亮眼。无论是极具挑战性的人类最后的考试（Humanitys Last Exam），还是聚焦真实软件工程能力的SWE-Bench Pro，亦或是评估Agent检索能力的DeepSearchQA，Kimi K2.6均取得了行业领先的成绩，其表现持平甚至优于GPT-5.4、Claude Opus4.6和Gemini3.1Pro等知名闭源模型。

作为Kimi系列迄今为止最强的代码模型，Kimi K2.6在长程编码能力上实现了质的飞跃。在相关测试中，该模型能够不间断地进行编码工作长达13小时，期间编写或修改超过4000行代码，成功完成复杂系统的开发与优化任务。不仅如此，Kimi K2.6创新性地将代码与视觉能力深度融合，能够交付具有专业水准且极具设计创意的Web应用。在内部代码评测Kimi Code Bench中，Kimi K2.6的成绩相较于上一代K2.5提升了约20%，进步显著。

Kimi K2.6的泛化能力同样不容小觑。实测结果表明，该模型支持在Mac本地进行部署，并可通过Zig语言对推理流程进行优化。在历经4000余次工具调用、12小时连续运行的严苛条件下，Kimi K2.6成功将吞吐量从约15tokens/s提升至约193tokens/s，最终实现了比LM Studio快约20%的推理效率，展现出强大的环境适应与性能优化能力。

在Agent能力方面，Kimi K2.6支持多Agent协同工作模式，能够根据任务需求调度不同专长的Agent组合，共同完成复杂任务。通过将搜索、深度研究、文档分析和长文生成等多种能力有机整合，Kimi K2.6显著提升了整体任务质量。同时，其Agent集群架构也迎来重大升级，最多可支持300个子Agent并行运行，执行约4000个协作步骤，能够一次性完成从文档到网页、再到PPT和表格的多产物端到端交付，为用户提供更加高效、全面的服务。

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