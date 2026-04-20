华为 Pura X Max 横阔折手机发布：售价 10999 元起

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:今日，在华为 Pura 系列及全场景新品发布会上，行业首款横向阔折叠手机——华为 Pura X Max正式发布。

在价格方面，华为 Pura X Max 提供了不同版本供消费者选择。标准版中，12GB +256GB 定价为10999元，12GB +512GB 定价11999元;典藏版里，16GB +512GB 定价12999元，16GB +1TB 定价13999元。

在性能方面，该机全系搭载麒麟9030Pro 芯片，配合 HarmonyOS6.1系统，支持实时光线追踪硬加速功能，为用户带来流畅的使用体验。

屏幕设计上，华为 Pura X Max 实现了创新突破。其内外屏均采用≈√2:1的类纸比例设计，主打阔感如一的体验。外屏尺寸为5.4英寸，支持3500nits20% APL 峰值亮度以及1-120Hz LTPO 自适应刷新率;内屏尺寸达7.7英寸，支持3000nits20% APL 峰值亮度和1-120Hz LTPO 自适应刷新率，无论是日常使用还是观看视频，都能带来出色的视觉感受。

外观方面，华为 Pura X Max 采用几何美学设计，展现出先锋时尚格调。相机 Deco 部分运用陶瓷饰圈，凸显凝光质感。该机共有幻夜黑、零度白、星际蓝、橄榄金和活力橙五种配色，满足了不同用户对于色彩的个性化需求。

影像能力一直是华为手机的重要卖点，此次 Pura X Max 号称“巅峰旗舰折叠影像”。它后置5000万像素超光变主摄、5000万像素超大光圈潜望式长焦、第二代红枫原色摄像头以及1250万像素超广角摄像头，还支持 XMAGE 智拍、人像精修、3D 动态照片等功能，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求，轻松拍出高质量的照片和视频。

配件方面，华为为 Pura X Max 带来了全新的 M - Pen3Mini 手写笔。这款手写笔拥有空鼠键、书写键，支持隔空操控和波轮菜单，采用鸿蒙星环设计，配备麦克风可实现全向拾音。此外，它还有一枚智慧键，可快速唤醒小艺，为用户在操作手机时提供了更多的便利和可能性。

在折叠结构上，华为 Pura X Max 采用全新玄武水滴铰链，容屏空间提升16%，抗跌能力提升33%;内屏运用三重复合超韧叠层，抗冲击能力提升50%，耐挤压能力提升20%，有效提升了手机的耐用性和可靠性。

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