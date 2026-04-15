阿里ATH推出AI开发工具秒悟Meoo

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:今日，阿里ATH事业群正式推出了其首款AI开发工具——Meoo（秒悟），这款工具凭借集成千问、Kimi、GLM、MiniMax四大国内顶尖大模型，一经发布便吸引了广泛关注。

Meoo被定位为一款“0门槛”的AI开发工具，它的出现打破了传统开发的技术壁垒，让即使没有编程基础的用户也能快速将创意转化为实际可用的生产级产品。用户只需通过自然语言描述自己的想法，Meoo便能在最短时间内，自动生成包含前端和后端完整代码的网站或H5页面，并支持在阿里云上一键部署上线，极大地提升了开发效率。

据了解，Meoo不仅内置了阿里云数据库、存储服务、域名服务等一系列核心产品，使得用户在开发过程中无需进行繁琐的配置，即可直接完成前端界面设计、后端逻辑编写以及数据库搭建等任务。而且，其生成的应用功能完备，一个人几分钟就能完成以往需要前端开发和后端开发团队协作一天的工作量。

在模型层，Meoo集成的Qwen3.6-Plus、Kimi K2.5、GLM-5、MiniMax-M2.5四大模型，能够基于用户的简单指令，迅速生成符合需求的代码，为开发提供了强大的技术支持。此外，Meoo还创新性地引入了蜂群Agent模式，支持多个Agent并行处理任务，使得简单应用的生成时间低至1分钟。在处理复杂任务时，用户还可以选择Agent模式，Meoo能够自主规划、拆解任务，并在遇到问题时进行自我检测和修复，进一步提升了开发的灵活性和效率。

即日起，所有用户均可直接访问Meoo官网（https://meoo.com/）进行体验，感受这款AI开发工具带来的便捷与高效。

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