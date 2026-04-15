微信新功能：不加好友面对面传图 不留联系方式用后即走

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:近日，“微信派”公众号详细介绍了微信中一项颇具特色的“面对面收照片和文件”功能。官方幽默地形容这个功能“属性挺‘渣’”，因为它主打的是高效办事，不留联系方式，用后即走。

这项功能允许用户无需添加好友，也不消耗任何网络流量，就能在不同系统设备之间轻松实现图片、视频和文件的原画质传输。这一特点让不少用户直呼“微信这一‘渣’功能太实用了!”

那么，这项功能是如何实现如此便捷的“隔空投喂”的呢?原来，与常规的聊天发送文件方式不同，后者更像是快递模式，需要用户先将内容上传至微信服务器，再由服务器转发给好友，整个过程路径长、环节多，不仅耗时还会占用网络流量。而“面对面收照片和文件”功能则采用了“面交模式”。

具体来说，如果两台手机系统相同，用户只需扫码，通过Wi-Fi点对点直连技术，就能建立临时专属通道，实现直连传输。如果手机系统不同，扫码后微信会自建热点搭建通道，同样能完成传输。微信方面表示，无论系统是否相同，内容都通过专属通道传送，不经过互联网和服务器，因此完全不耗流量。

在安全性方面，这项功能也下足了功夫。它采用了“临时暗号”机制，面对面扫码会生成一次性凭证，只有互扫的两台设备才能建立连接，看到传输内容。同时，传输内容全程加密，即使信号被截获，也只能看到乱码，无法窃取信息。

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