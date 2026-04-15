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苹果紧急提醒：iPhone用户立即更新 保护数据安全

2026-04-15 09:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:今日，苹果官方紧急发布提醒，呼吁iPhone用户尽快更新系统，原因是旧版本的iOS正面临数据被盗的潜在风险。据安全研究人员披露，近期发现部分恶意网页内容会专门针对过时的iOS版本发起攻击，一旦用户不慎点击了恶意链接或访问了被入侵的网站，其iPhone上的个人数据便可能遭受窃取。

在发现这一安全漏洞后，苹果公司迅速行动，展开了全面深入的调查，并立即推送了软件更新以修复相关漏洞，从而有效阻断攻击路径，保护用户数据安全。苹果官方明确指出，保持软件处于最新状态是维护Apple产品安全性的关键所在。对于已经更新至最新版本的设备，用户可以完全放心，因为这些设备已经免受此类已报告攻击的威胁。

苹果紧急提醒iPhone用户更新系统：旧版本iOS面临数据被盗风险

针对不同系统版本的iPhone设备，苹果也提供了相应的防护方案。对于运行iOS15至iOS16并已安装最新补丁的设备，用户已获得保护;对于无法升级至最新系统的旧设备，苹果已于3月11日推送了iOS15和iOS16的专属安全更新;而对于仍在使用iOS13或iOS14的用户，则必须升级至iOS15及以上版本才能获得相应的防护;此外，从4月1日起，iOS18.7.7将向更多设备推送更新，开启自动更新的用户将自动获得安全保护。

值得一提的是，Safari浏览器默认开启的安全浏览功能也能够自动阻止攻击中识别出的恶意URL域，为用户提供额外的安全保障。若设备因故无法及时更新，支持锁定模式的用户可启用该模式以临时防范攻击，但苹果官方仍强烈建议用户尽快升级至最新iOS版本，以获得完整的防护。

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