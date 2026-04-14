微信又有新功能 网友直呼好玩：微信表情助手上线

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:近日，微信表情投稿迎来全新变革，创作者们无需再局限于电脑前，通过手机即可实现表情快速上传，同时微信全生态的打通让表情传播更为便捷。

目前，微信表情已开放两条投稿通道，充分满足不同创作者的多样化需求。其中，手机端轻投稿方式以其便捷性备受关注。创作者只需打开微信表情助手小程序，利用个人视频号一键登录，无需再前往PC端单独注册账号。随后，从手机相册中选取图片，按照提示步骤操作，即可轻松完成表情制作与提交审核。这一方式尤其适合那些突然萌生创意、渴望快速发布单个表情的人。值得一提的是，投稿的表情将展示在个人视频号主页的表情区，观众在欣赏表情的同时，还能直接关注视频号，实现双方流量的互促增长。

对于需要制作系列化表情、添加特效或计划进行商业发布的创作者而言，PC端专业投稿依然是首选。创作者可登录微信表情开放平台官网，注册个人或企业账号，并依据平台规范精心制作素材。无论是表情单品、专辑还是形象，均可提交审核。一旦审核通过，即可正式上线。此外，付费表情还能为创作者带来可观的经济收益。

微信表情此次变革的另一大亮点在于全生态连接的打通。除了传统的聊天对话框，表情包如今还能在朋友圈、公众号和视频号评论区等场景中展现，甚至可以作为视频号点赞的特殊彩蛋，为创作者提供了更为广阔的传播空间。

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