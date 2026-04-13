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华为Pura X Max外观公布：共三款配色 4月20日发布

2026-04-13 10:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:近日，华为官方宣布，备受瞩目的华为Pura X Max将于4月20日14:30与Pura90系列一同亮相发布。这款新机作为全球首款横向大阔折叠手机，其外观细节已由官方全面揭晓，引发了广泛关注。

据了解，Pura X Max在尺寸上相较于前代Pura X有了明显增大，但折叠比例保持一致，为用户带来更加宽广的视觉体验。爆料显示，该机内屏尺寸为7.69英寸WQHD级别，外屏则为5.5英寸，展开后内屏面积接近iPad mini，能够展示更多内容，而外屏也相对更加实用，满足用户在不同场景下的使用需求。

4 月 20 日发布！华为Pura X Max全方位外观公布：共三款配色

在外观设计上，Pura X Max背部采用了横置一字型四摄模组，其中包含一颗红枫镜头，从凸起的程度来看，其拍摄实力不容小觑。不过，具体参数还需等待后续爆料和官方进一步揭晓。此外，该机机身边框采用了直边与圆润过渡相结合的设计方案，相较于前代显得更加利落，避免了臃肿感。

配色方面，Pura X Max提供了白、橘、紫三种时尚色彩供用户选择。按照华为以往的惯例，发布会上可能还会推出素皮版本，以满足更多用户的个性化需求。

在核心配置上，Pura X Max将搭载麒麟9030芯片，与华为Mate80系列同款。这款芯片采用了全新的9核心架构，性能表现相较于前代有了大幅提升，为用户带来更加流畅的使用体验。

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