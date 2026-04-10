华为Pura 90 Pro Max外观公布：橘子海配色亮相

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:今日，华为官方正式宣布，华为Pura系列及全场景新品发布会定档4月20日14:30，届时将有诸多新品亮相，引发市场与消费者的广泛期待。

华为终端BG董事长余承东透露，此次Pura家族将全系上新，备受瞩目的Pura90、Pura X2将统一登场，为消费者带来更多选择。

在外观方面，官方公布了Pura90Pro Max的外观设计。华为此次精心打造了极具假日氛围的橘子海配色。新机预计采用直屏直边设计，边框较窄，这一改变将有效弥补之前机身过宽、显得厚重的短板，使手机整体更加精致轻薄。

硬件配置上，华为此次诚意满满。预计Pura90标准版将搭载麒麟9020芯片，Pura90Pro搭载麒麟9030芯片，而顶配的Pura90Pro Max版则搭载麒麟9030Pro芯片，性能表现值得期待。同时，新机出厂可能会搭载鸿蒙6.1操作系统，为用户带来更加流畅、智能的使用体验。

值得一提的是，曾在Mate80Pro Max风驰版上首发的HyperSpace Memory超空间内存技术，预计也会在Pura90系列上配备。该技术能够大幅提升内存压缩能力，用户使用16GB内存即可获得20GB的保活体验，有效解决了多任务运行时的卡顿问题。

影像方面一直是华为手机的强项，此次Pura90系列也不例外。新机将升级第二代红枫影像系统，并且配备超大底的2亿像素潜望式长焦镜头，无论是拍摄远景还是夜景，都能轻松应对，为用户带来更加出色的拍照体验。

（举报）