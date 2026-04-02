华为畅享90 Pro Max今日开售：售价1699元起

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:今日，华为畅享90Pro Max于上午10:08正式开售，起售价仅1699元。

作为畅享系列的首款Pro Max机型，华为畅享90Pro Max在性能配置上亮点十足。它搭载了华为海思麒麟8000芯片，该芯片采用1个2.4GHz A77超大核、3个2.19GHz A77中核以及4个1.84GHz A55小核的组合，GPU为Mali - G610，能为用户带来较为流畅的使用体验。

同时，它内置了8500mAh巨鲸电池，并且，该机还支持40W快充，能让手机快速恢复电量，大大缓解了用户的电量焦虑。

屏幕方面，华为畅享90Pro Max配备了一块6.84英寸臻彩护眼直屏，拥有2756x1272的高分辨率，显示效果清晰细腻。同时，它支持120Hz高刷与AI湿手触控，无论是日常浏览网页还是玩游戏，都能带来流畅顺滑的操作感受。

在机身设计上，该机采用玄甲机身设计，不仅外观时尚，还通过了双五星耐摔认证，具备一定的抗摔能力。此外，它还支持IP65防尘防水，能有效应对日常使用中的灰尘和雨水，让手机更加耐用。

影像方面，华为畅享90Pro Max后置5000万像素主摄，能够满足用户日常拍照的需求。同时，它支持NFC功能，预装了鸿蒙OS6系统，在系统交互和功能体验上有着不错的表现。

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