iPhone大量新功能上线 苹果iOS 26.4正式版发布

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:今日，苹果公司正式推送了iOS26.4系统更新，版本号定为23E246。此次更新在功能优化与用户体验提升方面下足了功夫，为用户带来了多项实用新特性。

在音乐体验上，iOS26.4进行了显著升级。控制中心新增了离线音乐识别功能，即便用户身处无网络环境，也能轻松识别正在播放的歌曲，待恢复联网后，系统会自动提供识别结果。此外，主屏幕上的安睡助眠、放松减压、提升效率和平衡身心环境音乐小组件，不仅提供了精选播放列表，还为专辑和播放列表带来了全屏沉浸式背景显示，让音乐体验更加沉浸。

辅助功能方面，iOS26.4同样注重细节优化。新增的“减弱明亮效果”功能，可最大限度降低按钮点击时的亮闪效果，保护用户视力;在查看媒体时，用户可通过字幕图标直接访问字幕与隐藏式字幕设置，查找、自定义和预览字幕变得更加便捷。同时，“减弱动态效果”功能进一步减少了Liquid Glass动画带来的视觉干扰，让系统使用更加舒适。

除了上述功能外，iOS26.4还带来了其他多项实用更新。系统支持新一代AirPods Max2，并新增了8款表情符号，包括虎鲸、长号、山体滑坡、芭蕾舞者和变形的脸等，为用户聊天增添更多乐趣。无边记应用引入了Apple Creator Studio，提升了图像创作与编辑能力;用户还可以从快速工具栏或通过按住操作将提醒事项标记为紧急，并在智能列表中过滤查看。

在购买项目共享方面，iOS26.4也进行了优化。家人共享群组的成年人成员在购买时，可以使用自己的付款方式，无需依赖家人共享组织者，让购物更加便捷。同时，系统还提升了键盘在快速输入场景下的准确性，整体输入体验更加流畅。

（举报）