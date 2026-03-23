百度DuMate正式上线并全量开放：号称首个国产企业级满血版OpenClaw

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:百度正式宣布其首个国产企业级满血版OpenClaw——百度智能云DuMate（中文名:搭子）全量上线。这款智能助手以其一键安装、零门槛使用的特性，迅速吸引了企业用户的关注。

DuMate作为百度“龙虾”产品系列的一员，无需编程配置，用户只需简单一键即可完成安装，上手极为简便。它原生支持Word、Excel、PPT等主流办公软件，内置了百度搜索Skill，这使得DuMate具备了更强的理解能力和更高的任务完成率，能够更精准地满足用户需求。

除了基础功能外，DuMate还支持用户按需灵活扩展优质Skills，以满足不同场景下的个性化需求。针对当前智能助手存在的安全风险痛点，百度为DuMate提供了完善的解决方案。DuMate通过预装安全沙箱，实现了与本机设备环境的隔离，确保代码、任务、文件在闭环中执行，既不影响本地环境，也不扩散风险，更不会泄露数据。

在高风险操作方面，DuMate采取了严格的授权机制。对于文件删除、系统修改、数据外发等可能带来安全隐患的操作，DuMate会强制要求用户明确授权后才执行。同时，DuMate还具备文件夹级权限管控和操作全程可审计等企业级场景能力，为企业用户提供了全方位的安全保障。

DuMate以自然语言为交互入口，能够自主完成跨应用、跨文件的复杂任务。它不仅能准确理解用户意图，还能高效地将任务执行完毕，真正实现了“听懂你的话，把事做完”的智能办公体验。在文件智能管理方面，DuMate能够迅速整理杂乱无章的文件夹，实现文件的提取、归档一气呵成，秒变有序知识库。

在源数据分析方面，DuMate能够自动清洗多源数据，进行关联计算，并直接呈现可视化结论，省去了用户手动整理的繁琐过程。在办公操作自动化方面，DuMate能够模拟人工跑流程，完成填表、查询、发送等任务，用户只需负责审核，大大提高了工作效率。

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