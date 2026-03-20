无需邀请码！腾讯版龙虾QClaw宣布开启全量公测

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:今日，腾讯版龙虾QClaw正式开启全量公测，为广大用户送上了一份便捷办公的“大礼”。此次公测诚意满满，无需邀请码，用户只需前往官网下载最新版本，短短20秒就能完成安装，随后便可向“龙虾”下达各类指令，开启高效办公之旅。

新版本的腾讯版龙虾QClaw在功能优化上亮点颇多。它持续对微信生态体验进行打磨，让用户在使用微信相关功能时更加流畅自然。同时，成功打通了企业微信、QQ、飞书、钉钉等多平台的远控通道，进一步拓宽了AI协作的入口，打破了不同办公软件之间的壁垒，为用户提供了更广阔的协作空间。

此次公测中，龙虾像素工作室、定时任务等特色功能也正式亮相。其中，定时任务功能经过全新升级，拥有了全可视化的操作界面，所有历史任务都被集中收纳其中。用户可以根据自身需求，对多个任务进行独立的开关操作，还能方便地修改或删除任务，极大地提升了任务管理的效率和灵活性。

在接入主流即时通信工具方面，QClaw表现出色。现在，它不仅支持一键扫码接入微信和企业微信，还同步打通了QQ、飞书、钉钉等主流平台。以企业微信为例，QClaw率先实现了帮用户回消息的功能（面向个人及10人以下团队）。用户只需一键扫码创建企微机器人，QClaw就能化身用户的“数字分身”，帮忙总结单聊、群聊消息，还能撰写文档、订日程、订会议、写待办事项等，让用户从繁琐的办公事务中解放出来。

无论用户身处哪个办公软件环境，QClaw都时刻准备着提供服务。只需在手机端发起指令，就能跨平台操控电脑执行任务，而且零配置即可实现互联，有效提升了办公效率，让跨平台办公变得更加轻松、高效。

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