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小米笔记本Pro14发布 售价8499元起

2026-03-20 09:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:在新一代SU7小米春季新品发布会上，小米公司正式推出了其高性能轻薄笔记本电脑——小米笔记本Pro14，起售价定为8499元，首销期间还享有500元的优惠，部分地区叠加国家补贴后，到手价可低至6799.15元。该产品自发布以来，便吸引了众多消费者的目光，目前已在小米商城等平台开启预售，并定于3月21日早10点正式开售。

小米笔记本Pro14是小米时隔四年再次推出的笔记本产品，定位为Pro级高性能超轻薄本。它采用了多种高端轻量化材料以及全新的轻量化架构堆叠，整机重量轻至1.08kg，厚度约为14.95mm，便于用户日常携带出行。机身设计上，小米笔记本Pro14秉持轻量化理念，采用丝绒镁合金材质打造，不仅外观时尚，更带来了亲肤细腻的触感。

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在硬件配置方面，小米笔记本Pro14同样表现出色。它搭载了英特尔先进的18A制程工艺处理器，至高可选配第三代酷睿 Ultra X7358H 处理器，内置10000mm² VC 模组，并搭配双风扇、三风道散热系统，确保长时间高负荷运行下的稳定性能。屏幕方面，小米笔记本Pro14配备了一块14英寸的3.1K高清触控屏，分辨率高达2880×1800，支持120Hz刷新率与多色域切换，覆盖康宁大猩猩玻璃，为用户带来极致的视觉体验。

此外，小米笔记本Pro14还标配了16GB内存与512GB SSD，内置56Wh电池并支持100W快充，满足用户日常使用的各种需求。在接口与扩展性方面，它配备了压感触控板、雷电4接口、Wi-Fi6和线性马达，通过英特尔EVO认证，并集成了小爱同学智能助理与MIUI+跨屏协作功能，进一步提升了用户的使用便捷性。

值得一提的是，小米笔记本Pro14还创新性地加入了IoT远程唤醒功能，用户可以在关机状态下通过智能设备远程启动电脑。同时，触控屏还支持AI快捷手势操作，NPU算力高达50TOPS，为用户带来更加智能、高效的使用体验。双硬盘位设计更是满足了用户对存储自由扩容的需求。

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