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雷军：小米miclaw手机龙虾开放测试 还会推进电脑龙虾

2026-03-20 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:小米汽车新一代SU7发布会上，小米创始人雷军透露了小米在AI领域的全面布局。雷军称当下已步入全新时代，无论是个人还是企业，都应积极拥抱AI时代，小米也正积极投身其中。

在模型领域，小米有着明确目标，力争跻身国内乃至全球第一阵营。目前小米的模型虽刚发布，还需持续迭代，但已迈出重要步伐。雷军还提到，小米已开展手机端相关AI应用，很快还会推进电脑端应用，将其形象地称为“手机龙虾”和“电脑龙虾”。

雷军称小米将做电脑龙虾！手机龙虾已开放测试

此前，小米就开启了Xiaomi miclaw的封测，支持小米17系列、REDMI K90系列等机型。这是基于小米MiMo大模型构建的AI交互测试产品，也是国内首个手机端类OpenClaw Agent应用。它能让手机变身AI工具，在理解用户意图并获得授权后，调用一方应用和生态能力，还能自主选择系统级工具来完成用户命令。它不仅能认识并记住用户，还能判断用户模糊的任务指令并协助完成操作。而且，Xiaomi miclaw具备持续成长能力，可调整自身行为、扩展能力，并通过记忆系统沉淀经验，越用越懂用户。

在网页端，小米推出了Xiaomi MiMo Claw平台并开放免费体验。该平台依托小米最新大模型打造，可实现一键部署OpenClaw（龙虾）智能体，还深度集成了金山WebOffice。这一举措打通了AI智能体与办公生态，让AI从对话交互迈向自主执行，为用户带来高效的智能办公体验。

该平台支持最新发布的MiMo-V2-Pro旗舰基座模型与MiMo-V2-Flash-Omni多模态理解模型。其中，MiMo-V2-Pro总参数量超1万亿，支持100万上下文长度，在OpenClaw评测榜单中表现位居全球顶尖水平，代码能力更是接近Claude Opus4.6。用户无需复杂配置，零成本就能一键部署龙虾智能体，轻松开启AI体验。

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