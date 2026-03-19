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小米发布MiMo-V2-Pro旗舰模型 支持1M超长上下文

2026-03-19 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:今日凌晨，小米在全球范围内正式推出了面向Agent时代的旗舰基座模型Xiaomi MiMo-V2-Pro。这款新模型一经发布，便在全球权威大模型综合智能排行榜Artificial Analysis上斩获佳绩，位列全球第八，国内排名第二。

小米深夜全球发布MiMo-V2-Pro旗舰模型！总参数量突破1T 1M超长上下文

MiMo-V2-Pro专为应对现实世界中高强度的Agent工作场景设计，其总参数量成功突破1T大关，激活参数达到42B，相较于前代MiMo-V2-Flash，规模扩大了约3倍。在技术架构上，该模型延续了前代的Hybrid Attention机制，并将混合比例从5:1提升至7:1，从而支持1M的超长上下文处理。

小米深夜全球发布MiMo-V2-Pro旗舰模型！总参数量突破1T 1M超长上下文

小米方面透露，在各项关键能力的基准测评中，MiMo-V2-Pro均展现出了卓越的性能。特别是在Coding Agent、通用Agent和Tool Use方面，其表现与Claude Sonnet4.6、GPT5.2、Gemini3.0Pro等知名模型处于同一水平。

目前，MiMo-V2-Pro模型已正式开放API服务，支持1M上下文长度，并根据使用量进行分段计价。具体来说，256K上下文以内的服务，每百万输入Token收费1美元，每百万输出Token收费3美元;而1M上下文以内的服务，每百万输入Token收费2美元，每百万输出Token收费6美元。

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