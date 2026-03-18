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雷军：小米HAD辅助驾驶全新升级XLA认知大模型

2026-03-18 09:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:今日，雷军在微博上详细分享了小米辅助驾驶最新进展。

雷军介绍，小米HAD辅助驾驶全新升级了XLA认知大模型，新一代SU7全系在交付时就会搭载这一升级后的辅助驾驶系统。此次升级意义重大，标志着小米HAD辅助驾驶首次打通了“辅助驾驶”和“具身机器人”两大任务。它引入多模态输入，融入小米自研的MiMo-Embodied具身基座模型，这使得系统能够更好地学习、理解复杂场景，在决策时更加可控且拟人，让车辆行驶更安心、更从容。

小米最新一代辅助驾驶官宣！雷军：我们 2 年走过同行 10 年走的路

回顾小米智驾团队的发展历程，雷军感慨颇多。过去的2年里，小米HAD辅助驾驶发布了3个大版本。他直言:“2年时间，团队走过了很多同行5年、甚至10年走的路。”这也从侧面反映出小米在辅助驾驶领域投入了大量精力，发展速度十分迅猛。

雷军还提到，随着模型的进化速度不断加快，大家能够非常直观地感受到小米辅助驾驶的进步。在硬件配置方面，新一代小米SU7也有了显著变化，智能驾驶的硬件差异被彻底抹平。初代仅顶配车型才配备的激光雷达，如今已成为新一代SU7的入门标配。此外，索尔芯片、700TOPS算力以及4D毫米波雷达等配置，全系车型一步到位，为辅助驾驶功能的实现提供了强大的硬件支持。

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