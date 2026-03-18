一加15T官宣定档将于3月24日发布

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:今日，一加官方正式对外宣布，一加15T定于3月24日19:00发布。这款新机自消息传出，便引发众多关注，还被不少人称为小屏党的梦中情机。

在屏幕方面，一加15T搭载6.32英寸小直屏，独特的黄金大R角设计与极窄物理四等边，让手机正面观感十分出色。尤为值得一提的是，它支持165Hz高刷新率，在小屏手机领域独树一帜，无论是日常滑动操作还是玩游戏、看视频，都能带来流畅顺滑的视觉感受。

性能表现上，一加15T毫不逊色。它搭载第五代骁龙8至尊版芯片，在安兔兔V11跑分测试中突破445万分。不仅如此，还配备风驰游戏内核与电竞三芯，这一组合让游戏体验直接拉满，对于游戏爱好者来说，无疑是一大福音，能轻松应对各类大型游戏。

电池续航一直是用户关注的重点，一加15T首发7500mAh超巨量冰川电池。这一电池容量在小屏旗舰手机中处于领先地位，甚至超越了不少大屏旗舰机型，大大缓解了用户的电量焦虑。而且，它支持100W超级闪充和50W无线充电组合，充电方式更加灵活多样。同时，全场景旁路供电功能可在边充边玩时有效降低发热，保障手机使用过程中的稳定性。

李杰强调，一加15T不仅性能强劲，还追求全面均衡。在影像方面，配备3.5潜望长焦，能满足用户多样化的拍摄需求;具备满级防水和满级无线充功能，使用场景更加丰富;采用超声波指纹识别，1.1mm行业最窄四等边搭配全白机身，不仅解锁便捷，还拥有出色的质感和手感。

（举报）