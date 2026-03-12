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百度推出手机龙虾APP应用：红手指Operator

2026-03-12 09:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:百度宣布推出全球首款手机龙虾应用——红手指Operator，让普通用户也能轻松在手机里开启养虾之旅。

用户只需简单两步操作:首先，打开应用商店，下载“红手指Operator”应用;接着，安装注册后，即可“喜提新虾”，开启便捷的养虾体验。这款应用目前仅支持安卓端，iOS端预计将在3月内上线。

全球首款手机龙虾应用来了！百度红手指Operator上线：下载就能养虾

红手指Operator由百度智能云团队精心打造，用户安装后，无需更换设备，也无需在本地安装复杂环境，即可直接指挥这个“百度版手机龙虾”执行任务。该应用不仅带来了OpenClaw原生移动端的流畅体验，还结合了自研的移动端AI Agent能力，实现了打车、外卖订餐等跨App的交互操作，成为全球首款具备这些功能的手机龙虾应用。

红手指Operator进一步将原生OpenClaw预置部署至云端虚拟手机中，用户基于云手机桌面，可以一键获取“零部署、开箱即用”的OpenClaw原生移动端体验。与仅提供手机端接入的OpenClaw体验方案相比，搭载红手指Operator的百度版手机龙虾，能够提供更完整的AI Agent协同能力。

全球首款手机龙虾应用来了！百度红手指Operator上线：下载就能养虾

其中，OpenClaw擅长处理复杂任务，可在PC与网页端环境中执行大量自动化操作，如全网搜集热点并生成日报、跨网页寻找资源并自动下载、执行深度数据抓取等。而Operator则主要负责原生App环境中的任务执行，能够完成跨App、多线程的交互操作，如打车、外卖订餐、手机游戏挂机、社交软件交互等。

通过两者的协同工作，红手指Operator让OpenClaw的执行能力随时随地可用，并提升了任务完成度和执行灵活性。无论是在开会间隙、出差途中，还是在通勤路上，用户都可以通过一句话指令，让AI完成信息搜集整理、定时推送、跨平台操作、自动下载应用并执行任务等复杂流程。例如，用户只需输入“帮我搜索2月18日北京到长沙价格最低的机票”，系统即可在云端自动完成搜索与下单流程，等待用户确认即可。

3月11日，百度智能云发布了零部署服务DuClaw，将此前的一键部署模式进一步精简为零部署。用户无需自行选择OpenClaw镜像部署云端服务器，也无需配置大模型推理服务的API Key，真正做到了零门槛养虾。

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