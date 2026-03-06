小米发布国内个手机版龙虾 雷军回应Miclaw封测：基于MiMo构建

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:今日，小米公司对外宣布，其移动端AI交互测试产品Agent Xiaomi miclaw已正式启动小范围封闭测试。此次测试并未公开招募参与者，而是通过邀请制进行，首批测试将支持小米17系列手机用户。

Xiaomi miclaw是基于小米自主研发的MiMo大模型构建而成，相较于传统AI助手，它具备系统底层能力、个人上下文理解、生态互联以及自进化四个层次的能力。小米方面表示，这款产品旨在让手机成为真正的AI工具，能够在理解用户意图并获得授权后，调用一方应用及生态能力，或自主选择系统级工具，以完成用户指令。它不仅能认识并记住用户，还能判断用户模糊的任务需求，并协助完成操作。

Xiaomi miclaw还具备持续成长和调整自身行为的能力，能够不断扩展自己的能力范围，并通过记忆系统将经验沉淀下来，从而越用越懂用户。据悉，该产品已将手机的系统能力封装成50项系统能力和生态服务，且这一数字仍在不断扩展中。

在智能记忆管理方面，Xiaomi miclaw采用了三级管理策略:自动保留关键决策点、动态压缩冗余交互以及核心指令本地缓存优化。这意味着，即使连续执行20步复杂操作，AI也能清晰记得用户最初的需求背景，无需重复解释，确保深度服务的连贯性和顺畅性。同时，该产品还通过轮次压缩和Token压缩技术，优化对话管理，减少不必要的交互和存储开销。

在用户授权的前提下，Xiaomi miclaw能够基于用户的使用习惯提供个性化服务。例如，通过分析银行扣费短信，AI可以读取近3个月的短信关联历史，发现两个视频平台同时在扣月费，判断内容重叠后，在月底推送消费简报，建议用户退订其中一个平台，每年可节省近400元费用。

在生态互联方面，Xiaomi miclaw实现了完整的米家协议客户端功能，可以读取设备状态、发送控制指令。在用户授权的情况下，理论上能够控制所有接入米家的IoT设备。此外，该产品还通过MCP（Model Context Protocol）和开放SDK两个通道，为第三方设备和应用提供了接入机会。MCP作为AI工具集成的开放标准，Xiaomi miclaw已实现完整的MCP客户端功能，支持标准化通信协议、流式响应和异步服务发现。而开放SDK则通过签名级权限保护确保安全，允许第三方App主动声明自己能提供的工具能力，由Xiaomi miclaw动态发现和调用。

小米公司提醒用户，由于Xiaomi miclaw是一个前沿探索型产品，目前在稳定性、功耗表现以及复杂场景执行成功率方面仍在持续优化中。因此，不建议用户在日常主力设备上升级该产品，而是建议科技发烧友和AI重度用户在事先做好数据安全备份的前提下，在可控环境中进行测试和体验。

