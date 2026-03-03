首页 > 热点 > 关键词  > 正文

苹果推出搭载M5芯片新款MacBook Air：售价8499元起

2026-03-03 22:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:苹果公司正式推出新款MacBook Air，为消费者带来13英寸与15英寸两种尺寸选择，满足不同场景下的使用需求。国行版本起售价定为8499元，3月4日起用户可开启预订通道，3月11日将正式发售。

此次新款MacBook Air的核心竞争力在于搭载了M5芯片。该芯片提供两种版本，用户可根据自身需求选择8核图形处理器或10核图形处理器的版本。

在内存与存储配置上，新款MacBook Air诚意满满。内存以16GB为起步规格，同时还提供24GB、32GB的升级选项，方便用户根据工作或娱乐需求进行灵活搭配;存储容量则从256GB起步，最高可拓展至2TB，能轻松存储大量文件、照片和视频。

机身设计延续了苹果一贯的简约风格，采用再生铝金属精心打造，质感十足。配色方面，除了保留银色、星光色、午夜色这三款经典颜色外，还新增了清新的天蓝色，为消费者提供更多个性化选择。并且，每款配色都搭配了同色系的MagSafe磁吸充电线，既美观又实用。

在轻薄便携性上，新款MacBook Air表现出色。13英寸机型厚度仅1.13厘米，重量约1.24kg;15英寸机型厚度1.15厘米，重量约1.51kg，两款机型都实现了小于1.2厘米的厚度控制，方便用户随身携带。

显示效果也是新款MacBook Air的一大亮点。13英寸机型配备13.6英寸Liquid视网膜显示屏，分辨率达到2560×1664;15英寸机型则采用15.3英寸显示屏，分辨率为2880×1864。两款机型均支持500尼特亮度、10亿色彩、P3广色域以及原彩显示技术，能为用户带来清晰、绚丽且真实的视觉体验。

视频通话功能方面，新款MacBook Air搭载了1200万像素Center Stage摄像头，支持人物居中与桌上视角功能。在视频通话过程中，摄像头可自动追踪人物，还能清晰展示桌面细节，让沟通更加便捷高效。

续航能力上，依托M5芯片的高能效比优化，新款MacBook Air最长续航可达18小时，无论是全天候的流媒体视频播放还是移动办公，都能轻松应对。同时，它还支持快速充电功能，30分钟即可充至50%电量，有效缓解了用户外出时的续航焦虑。

接口配置上，新款MacBook Air配备两个雷雳4（USB - C）端口，支持高速配件连接、充电以及外接显示器，最多可同时连接两台外接显示器;此外，还保留了3.5毫米耳机插孔，支持Wi-Fi6E与蓝牙5.3，满足用户多样化的连接需求。

