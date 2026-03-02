千问AI眼镜正式上线：全面接入千问APP 包括S1、G1两大系列

首页 > 热点 > 关键词  > 千问AI眼镜最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，千问首款AI硬件千问AI眼镜”正式上线，同步开启线上线下全渠道0元预约活动。这款备受瞩目的产品将于3月8日在中国市场现货发售，并且计划在2026年内登陆全球市场，与众多国际科技巨头展开正面竞争。

千问AI眼镜首发推出S1与G1两大系列，均搭载最新一代千问大模型，具备行业领先的响应速度与交互流畅度，支持高精度多模态理解与实时交互，全面覆盖高清拍摄、AI翻译、会议记录、识图识物等核心生活与办公场景，为用户带来全方位的智能体验

其中，具备顶级硬件配置的G1系列率先开启预约并受到广泛关注。该系列官方标价2899元，在已实施国补政策的省份，符合条件的用户可叠加享受地方财政补贴、商家专项优惠及千问APP专属优惠券，综合到手价低至1997元，大幅降低了高端AI眼镜的使用门槛，让更多消费者能够轻松拥有。

千问首款AI硬件亮相！AI眼镜正式官宣 全面接入千问APP

在硬件配置方面，G1系列堪称豪华。它配备双旗舰芯片双系统、五个麦克风阵列加骨传导、大振膜高性能喇叭声学硬件等，能够为用户带来清晰通透的音频体验。同时，G1系列采取更轻量设计，整机重量仅约40g，佩戴体验接近普通光学眼镜，配合天鹅颈可调节支架和FDA食品级硅胶鼻托，适合全天候舒适使用。

影像拍摄能力是G1系列的一大亮点。它具备手机级影像技术，可实现0.6秒极速抓拍、3K视频录制，并通过AI超分超帧技术输出4K视频。此外，还采用行业首创的Super RAW暗光增强技术，显著提升暗光环境下的拍摄画质与稳定性。内置业内最大的64GB存储空间，可显著延长连续拍摄时长，满足用户多样化的拍摄需求。

值得一提的是，千问AI眼镜G1系列首次推出墨镜款，并一口气上线7种多彩镜片配色，充分满足不同用户的多元审美与场景需求，无论是日常出行还是户外运动，都能找到适合自己的款式。

作为千问“走出手机、进入物理世界”的关键载体，千问AI眼镜将全面接入千问APP。首批点外卖、订酒店等“办事”功能预计于3月底向用户开放，后续还将陆续上线打车等更多实用功能，进一步拓展产品的应用场景。

