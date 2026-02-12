首页 > 热点 > 关键词  > 视频生成模型最新资讯  > 正文

豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包 暂不支持上传真人图片

2026-02-12

站长之家（ChinaZ.com）2月12日 消息:今日，豆包正式对外宣布，其自主研发的视频生成模型 Seedance2.0已全面接入豆包 App、电脑端及网页版，为用户带来前所未有的视频创作体验。此次升级，字节跳动再次展现了其在视频生成技术领域的领先地位。

用户只需打开豆包 App 对话框，即可发现新增的“Seedance2.0”入口。点击进入后，通过输入相关提示词，用户便能轻松生成5秒或10秒的精彩视频。更令人兴奋的是，豆包还推出了“分身视频”功能，用户经过真人验证后，可以创建自己的视频分身，探索更多创意玩法，让视频创作更加个性化、趣味化。

字节跳动抖音豆包大模型

Seedance2.0模型在技术上实现了重大突破，支持原声音画同步、多镜头长叙事以及多模态可控生成。用户只需输入一段提示词和参考图，便能生成带有完整原生音轨的多镜头视频内容。该模型具备强大的叙事逻辑解析能力，能够自动生成镜头序列，确保角色、光影、风格与氛围在各个镜头间保持高度统一，从而呈现出更加连贯、生动的视频效果。

不过，值得注意的是，目前豆包 Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考。尽管如此，Seedance2.0的全面接入仍为用户提供了丰富多样的视频创作可能性，预示着视频生成技术将迎来更加广阔的发展前景。

