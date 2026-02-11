微信出新功能 以后删好友要注意了：删好友能保留聊天记录

站长之家（ChinaZ.com）2月11日 消息:近日，微信公开课公众号正式公布了微信1月的9大功能更新，涵盖AI搜索、好友管理、视频号激励、小游戏开发等多个领域，为用户和开发者带来了一系列实用且创新的功能体验。

在AI搜索方面，微信此次更新推出了支持评价公众号的功能。用户只需在微信搜索栏输入“评价一下XX公众号怎么样”，微信AI搜索便会基于该账号的相关文章，提炼出系统性总结，帮助用户更全面地了解公众号的内容和质量。

好友管理功能也迎来了重要升级。现在，用户在删除好友时可以自主选择是否同时清空聊天记录。若未勾选该选项，聊天记录将完整保留，用户重新添加好友后即可恢复历史对话，这一功能无疑为用户提供了更多便利和灵活性。

视频号方面，微信推出了原生短剧激励计划和自定义商品出现时机功能。原生短剧激励计划的首期激励时间为2月1日至4月30日，通过视频号原生短剧链路上架且审核状态正常的剧目均可参与。剧目达到相应播放量后，将自动解锁对应激励比例，最高可享135%分成比例。同时，视频号助手PC端新增了“自定义商品出现时机”功能，创作者在发布商品分享视频时，可以选择自定义商品出现时机，使其更精准地伴随作者的口播或植入时机出现。

针对假冒商品问题，微信小店也进一步加大了打击力度。品牌权利人通过新上线的微信小店品牌侵权投诉助手，仅需两步即可对假冒商品发起投诉:首先进行品牌入驻，然后提交侵权投诉。平台将进行专项队列审核，确保假货问题得到及时处理。

此外，微信还推出了AI小程序成长计划，为小程序开发者提供免费的云开发资源、AI算力、数据分析、商业变现及流量激励等全方位支持。激励期为2026年全年，旨在助力开发者更好地利用AI技术提升小程序的质量和用户体验。

小游戏方面，微信也带来了多项更新。为助力小游戏开发者做好视频号直播内容经营，平台推出了游戏预约流量激励政策。开发者可在游戏中通过道具激励引导用户预约官方直播，单场直播预约人数达到一定量级后，平台将额外奖励流量，单场最高激励可达200万流量。同时，小游戏商业化工具箱全新升级Pro版，提供营收ROI便捷计算、品类标杆对比洞察、投放90日ROI预估和多日变现指标分析等能力。此外，小游戏社交功能擂台赛组件也正式上线，可帮助开发者打造社交裂变闭环，拉升活跃度。接入组件后，分享将变为动态战况看板，支持订阅消息通知，擂主可在游戏内订阅被超越提醒，组件还为开发者打包了从发起、挑战、结算到奖励领取的全套流程。

此次微信1月的9大功能更新，无疑为用户和开发者带来了更多便利和创新体验，也进一步展现了微信在社交、内容、商业等多个领域的持续创新和引领能力。

