小米17 Pro系列妙享背屏将上线8款「新春欢庆」壁纸

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:今日，小米手机正式宣布，小米17Pro系列妙享背屏新春贺岁功能全面上线，为用户带来一系列充满节日氛围的新玩法，包括多款新春主题壁纸、跨年倒计时烟花以及多种日常趣味互动，让手机背屏成为新春佳节中的一大亮点。

据介绍，此次推出的新春欢庆壁纸主打仪式感体验。从正月初一至初七，系统将在每日0点自动更换新春壁纸，让用户每天都能感受到节日的新鲜与喜庆。除夕当晚23:55，背屏将开启新春倒计时，在亮屏状态下，0点将自动播放绚丽的烟花特效，为用户的跨年时刻增添更多欢乐与惊喜。

除了自动播放的烟花特效，小米还为用户准备了互动性更强的玩法。用户只需对着背屏完成“握拳张开”手势，即可隔空点亮烟花，这种创新的交互方式进一步增强了用户的参与感和体验感，让新春的仪式感更加浓厚。

此外，新春AI壁纸功能也是此次更新的一大亮点。该功能支持多种照片类型，包括单人照、全家福、好友合影以及萌宠照片等。用户只需上传图片，系统即可生成具有新春氛围的动态背屏壁纸，让用户的手机背屏更加个性化、富有节日气息。

官方表示，上述新春功能将于2月中旬全量上新，届时所有小米17Pro系列用户均可体验到这些充满节日氛围的新玩法。

