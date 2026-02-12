首页 > 热点 > 关键词  > 视频生成大模型最新资讯  > 正文

字节跳动旗下火山引擎发布视频生成大模型Seedance2.0

2026-02-12

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:字节跳动旗下火山引擎近日发布的视频生成大模型Seedance2.0，凭借“导演级”创作能力引发全球AI圈震动。

这款在1.5Pro版本基础上迭代升级的模型，不仅攻克了人物一致性、视听同步等长期困扰行业的难题，更通过自动生成专业镜头切换功能，被业内人士评价为“可能抢走专业导演饭碗”的突破性产品。

微信截图_20260209093350.png

Seedance2.0的核心技术突破体现在四大维度:原生音画同步技术实现画面、对白、音效、背景音乐一次性生成，口型匹配精度达毫秒级;多模态“万物参考”系统支持12个参考文件同步解析，可精准控制角色外貌、运镜轨迹及画面氛围;叙事连贯性算法确保角色在不同场景下保持高度统一，彻底消除“跳戏”感;物理引擎升级使流体、布料、人体动作呈现更符合物理规律，避免画面失真。

技术突破的背后，是算法架构的全面革新。研发团队通过引入3D空间感知模块，使角色运动轨迹更符合物理规律;开发动态记忆网络，确保长视频生成中的角色一致性;创新多模态对齐机制，实现音频与画面的毫秒级同步。这些技术突破使Seedance2.0在广告制作、影视预演、短视频创作等领域展现出巨大商业潜力。

目前，用户可通过小云雀APP免费体验15秒视频生成功能（即梦Dreamina平台需付费会员）。

