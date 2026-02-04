首页 > 原创 > 关键词  > 腾讯元宝红包最新资讯  > 正文

微信回应屏蔽元宝红包链接：干扰平台生态秩序 对用户造成骚扰

2026-02-04 11:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:腾讯旗下AI应用元宝推出的春节红包活动在各大群聊中广泛传播，然而这一活动却引发了不少用户的吐槽。随后，有网友发现元宝红包链接在微信内已无法直接打开，这一变化很快得到了微信安全中心的证实。

微信安全中心发布公告称，近期收到大量用户针对元宝春节营销活动的反馈和投诉。该活动通过“做任务领红包”等方式，诱导用户高频分享链接至微信群等场景，不仅干扰了微信平台的生态秩序，还影响了用户体验，对用户造成了不必要的骚扰。

微信回应封杀腾讯元宝：营销活动干扰平台生态秩序 对用户造成骚扰

根据《微信外部链接内容管理规范》的相关规定，通过利益诱惑诱导用户分享及传播外链的行为属于违规。这包括但不限于以金钱奖励、实物奖品、虚拟奖品等诱导用户分享，以及通过签到打卡、邀请好友协助、设置收集任务等形式诱导用户分享外链。元宝的春节红包活动显然触犯了这些规定。

经过研判，微信决定对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。这一处置措施即日起生效，旨在维护微信平台的健康生态和用户体验。

微信方面表示，将持续关注各类春节营销活动的运行情况，并结合用户反馈，依据平台规则采取相应措施，以切实保障用户体验。此次对元宝红包活动的限制，也是微信加强外部链接管理、维护平台秩序的又一举措。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 微信屏蔽元宝红包链接 公关总监回应：一视同仁 用户体验第一

    近日，微信安全中心发布了一则关于打击第三方诱导分享行为的公告，引发广泛关注。公告指出，微信近期收到大量用户针对元宝的反馈和投诉，称其在春节营销活动中通过“做任务领红包”等方式，诱导用户高频分享链接至微信群等场景，严重干扰了平台生态秩序，影响了用户体验，并对用户造成了不必要的骚扰。 依据《微信外部链接内容管理规范》的相关规定，微信安全

    ​微信安全 ​第三方诱导分享 ​元宝违规

  • 腾讯元宝回应被微信屏蔽红包链接：正紧急优化分享机制

    腾讯元宝近期推出的春节抢红包活动因诱导用户高频分享链接至微信群聊，引发大量用户投诉。微信安全中心公告指出，此举干扰平台生态秩序，影响用户体验，将对违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。元宝方面回应称正紧急优化调整分享机制，承诺尽快上线新版本，确保用户继续享受抢红包乐趣。据悉，此次活动投入10亿元现金红包，活动时间持续至2月17日。

    ​腾讯元宝 ​抢红包活动 ​微信安全

  • 腾讯元宝10亿现金红包今日开抢：单个奖最高万元 可直接提现到微信

    腾讯元宝于2月1日至17日开启新春活动，发放10亿元现金红包，单个红包最高可达万元。活动玩法多样，包括抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等。用户每日登录可获得5次抽奖机会，通过分享、完成任务等方式最多可额外获得40多次机会。红包金额随机，可提现至微信零钱。此外还有限量100张的万元小马卡。活动期间，用户输入特定祝福语有机会触发隐藏红包，最高可抢888元。腾讯CEO马化腾表示，此举旨在重现当年微信红包的盛况。

    ​腾讯元宝 ​新春活动 ​现金红包

  • 腾讯回应元宝崩了：目前已经恢复 10亿红包活动太火爆

    腾讯元宝App因新春10亿红包活动引发服务异常，用户反馈AI对话、内容生成、红包领取等核心功能无法正常使用。活动自2月1日启动，宣传单个红包最高可达万元，迅速带动App登顶苹果应用商店免费榜。但活动上线后流量激增，导致部分用户遇到红包提现金额偏低与功能频繁弹出“访问人数过多”提示甚至无法使用的问题。腾讯客服回应称，服务异常是由于活动参与热度超出预期，相关故障已紧急处理。截至2月2日上午，受影响功能已恢复正常运行。

    ​腾讯元宝App ​10亿红包活动 ​服务异常

  • 别被现金红包、高额抽奖骗了！微信严打虚假营销

    微信安全中心1月31日发布公告，宣布针对春节营销旺季期间侵害用户权益的第三方违规行为展开重点治理。治理核心聚焦虚假营销及相关欺诈行为，覆盖高额抽奖、现金红包、购物补贴等常见套路。公告明确虚假营销欺诈主要分为两类：一是虚假福利类欺诈，通过虚构活动诱骗用户支付费用或提供个人信息后不兑现承诺；二是仿冒身份类欺诈，冒充官方客服等引导用户进入仿冒页面骗取敏感信息。此类行为不仅导致经济损失，还可能引发个人信息泄露等连锁风险。微信将通过主动巡检和用户举报识别欺诈，并对违规链接、小程序等采取分级处置措施。同时提醒用户警惕需跳转外部App或索取敏感信息的不明链接，切勿轻信夸张宣传，发现违规行为可通过客户端及时投诉举报。

    ​虚假营销 ​欺诈行为 ​微信安全

  • 姓马的艺人不够用了，春节营销终究同质化？

    ​当伊利请来马伊琍，马年春节营销“谐音梗”的调子基本就定了。 蒙牛签下西班牙球星亚马尔，官宣“你的马年小马已就位”;天猫用马丽谐音“补贴马力全开”;六个核桃也找了马丽，搭配郎朗（暗示两种不同的智慧?）;韩束则牵手马思纯，纯纯“搞抽象”…… 虽然谐音梗在脱口秀领域会被扣钱，但它却是品牌营销这几年的大杀器。从龙年的马龙，到外卖大战的蓝盈莹、黄

    ​谐音梗营销 ​春节品牌营销 ​明星代言

  • 三星“开放才能共赢”主题营销活动登陆米兰

    三星在米兰多个地标点亮户外广告，将奥运精神融入粉丝日常生活。作为奥运会和残奥会全球合作伙伴，三星通过户外广告展示2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会与冬残奥会的激情，致敬奥运与残奥精神中的拼搏、坚韧与开放。广告以意大利残奥运动员为主角，展现他们使用三星手机拍摄的“胜利自拍”及奥运征程珍贵时刻。此次广告覆盖米兰大教堂等地标，将冰雪运动的活力从赛场传递至城市中心。三星持续以本土化方式传递“开放才能共赢”的品牌理念，并借助创新移动技术在全球范围传递奥林匹克精神。

    ​三星户外广告 ​米兰冬奥会 ​奥运精神

  • 腾讯春节放大招！“元宝派”公测上线：打通腾讯视频、QQ音乐

    腾讯旗下AI助手元宝宣布“元宝派”公测上线，探索AI社交新赛道。用户可通过元宝APP创建或加入“派”，与AI“派友”聊天互动、协作娱乐。公测版本新增腾讯视频、QQ音乐生态内容，用户可与AI一起听歌看电影，畅享海量曲库和VIP影片。需更新至2.56.0以上版本，通过邀请码或朋友分享链接加入体验。

    ​AI社交 ​元宝派 ​腾讯AI

  • 从脑洞玩梗到送祝福！爱玛春节营销马力全开！

    2026年春节，爱玛科技通过科幻喜剧微电影《银河系卖马指南》、“金玛奖”社交平台传播及线下主题街区互动，成功传递“爱就马上行动”品牌宣言，站稳马年春节营销C位。影片以“外星人”视角幽默解读地球马年习俗，巧妙植入多款产品，并通过线上线下联动策略，展现品牌年轻化传播的创新实践。同时，“金玛奖”线上互动及与周六福黄金的跨界合作活动，进一步扩大品牌声量，树立了时尚出行新标杆。

  • 从线上“抽象”到线下“抓马”：爱玛如何构建春节营销新范式

    爱玛在2024年春节营销中，通过“线上抽象脑洞+线下实体狂欢”的组合拳打破行业常规。其核心在于将品牌口号“爱就马上行动”创造性转化为契合Z世代语境的“热爱”，并借助微电影《银河系卖马指南》的荒诞科幻喜剧框架，将产品植入创意语境，实现产品角色化与传播社交化的双向赋能。线下活动“金玛大道”则通过与周六福的跨界合作，打造具有打卡属性的仪式感体验，完成从线上流量到线下留量的深度链接。此次营销不仅是一次品牌年轻化战略的高调落地，也为行业提供了从情感绑定到体验增值的新思路。

    ​春节营销 ​品牌年轻化 ​Z世代

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM