微信回应屏蔽元宝红包链接：干扰平台生态秩序 对用户造成骚扰

站长之家（ChinaZ.com）2月4日 消息:腾讯旗下AI应用元宝推出的春节红包活动在各大群聊中广泛传播，然而这一活动却引发了不少用户的吐槽。随后，有网友发现元宝红包链接在微信内已无法直接打开，这一变化很快得到了微信安全中心的证实。

微信安全中心发布公告称，近期收到大量用户针对元宝春节营销活动的反馈和投诉。该活动通过“做任务领红包”等方式，诱导用户高频分享链接至微信群等场景，不仅干扰了微信平台的生态秩序，还影响了用户体验，对用户造成了不必要的骚扰。

根据《微信外部链接内容管理规范》的相关规定，通过利益诱惑诱导用户分享及传播外链的行为属于违规。这包括但不限于以金钱奖励、实物奖品、虚拟奖品等诱导用户分享，以及通过签到打卡、邀请好友协助、设置收集任务等形式诱导用户分享外链。元宝的春节红包活动显然触犯了这些规定。

经过研判，微信决定对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。这一处置措施即日起生效，旨在维护微信平台的健康生态和用户体验。

微信方面表示，将持续关注各类春节营销活动的运行情况，并结合用户反馈，依据平台规则采取相应措施，以切实保障用户体验。此次对元宝红包活动的限制，也是微信加强外部链接管理、维护平台秩序的又一举措。

