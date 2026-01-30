苹果2026年财季财报发布 大中华区营收增长38%

推动智能手机价格上涨的主要原因是NAND和DRAM芯片的大幅上涨，据估算其成本分别上涨了70%和100%。 在NAND和DRAM芯片成本大涨的背景下，即将到来的iPhone 17e并不打算涨价。如果消息属实，那么iPhone 17e国行版定价将是4499元起，这不仅是苹果2026年首款iPhone，也是今年价格最低的iPhone。 据报道，苹果在iPhone 17e上再次提升了供应链效率，虽然NAND和DRAM芯片价格上涨，但是5G基带、芯�