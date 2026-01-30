苹果2026年财季财报发布 大中华区营收增长38%

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:苹果公司今日公布截至12月27日的2026财年第一季度财务数据，多项核心指标刷新历史纪录。财报显示，该季度苹果总营收达1437.56亿美元，较去年同期增长16%;净利润攀升至420.97亿美元，同比增幅16%;每股收益2.84美元，同比增长19%，展现出强劲的盈利能力。
分业务板块看，iPhone业务成为营收增长的核心引擎。该季度iPhone销售收入达852.69亿美元，同比激增23%，在总营收中占比超59%，创下历史新高。
服务业务收入亦保持稳健增长，达300.13亿美元，同比增长14%;iPad业务收入85.95亿美元，同比增长6%。相比之下，Mac业务收入83.86亿美元，同比下降7%;可穿戴设备、家居及配件业务收入114.93亿美元，同比微降2%。
区域市场表现中，大中华区成为最大亮点。该地区营收达255.26亿美元，同比大幅增长38%，增速远超其他区域。美洲区营收同比增长11%，欧洲区营收同比增长13%，其他市场亦呈现不同程度增长。
尽管Mac与可穿戴设备业务出现小幅下滑，但iPhone与服务业务的双轮驱动，仍为苹果整体业绩注入强劲动力。
