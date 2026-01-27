苹果AirTag二代发布：搭载iPhone 17同款第二代超宽带技术芯片

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:苹果公司近日正式推出了第二代AirTag，这是自2021年初代产品发布后，时隔近五年的首次更新。此次新品在保留外部设计与核心续航优势的同时，聚焦于追踪性能与使用体验的显著升级，且适配现有配件，单件售价249元，四件装售价849元。

在个性化定制方面，苹果官网及Apple Store app支持免费个性化镌刻服务，用户可自定义AirTag表面图案或文字，为产品增添独特个性。

追踪性能的升级是第二代AirTag的一大亮点。它搭载了与iPhone17系列、Apple Watch Ultra3同款的第二代UWB芯片，精确查找功能的有效距离较初代提升了50%。这意味着用户可以在更远的距离内精准定位物品位置，大大提高了找回遗失物品的效率。同时，Apple Watch首次支持精确查找功能，Apple Watch S9及后续机型、Apple Watch Ultra2及后续机型，在更新watchOS26.2.1后，无需取出iPhone，通过手腕设备即可直接获取物品的距离与方向指引，使用更加便捷。

除了精确查找功能的提升，第二代AirTag的蓝牙芯片也进行了同步升级。在非精确查找模式下，整体连接范围更大，即使在人口稀少区域或信号较弱的环境中，仍能稳定追踪物品位置，确保用户不会因信号问题而失去对物品的追踪。

为了帮助用户更轻松地找到藏于隐蔽位置的物品，第二代AirTag通过重新设计内部结构，将扬声器音量较初代提高了50%。用户可以在最远2倍于前代的距离听到AirTag的鸣音，搭配全新辨识度更高的鸣音，即使物品藏在沙发缝隙、背包深处等隐蔽位置，也能轻松被找到。

在续航方面，第二代AirTag仍采用CR2032纽扣电池供电，官方宣称续航保持一年以上，与初代持平，用户无需频繁更换电池，使用更加省心。

