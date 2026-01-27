首页 > 热点 > 关键词  > AirTag最新资讯  > 正文

苹果AirTag二代发布：搭载iPhone 17同款第二代超宽带技术芯片

2026-01-27 09:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:苹果公司近日正式推出了第二代AirTag，这是自2021年初代产品发布后，时隔近五年的首次更新。此次新品在保留外部设计与核心续航优势的同时，聚焦于追踪性能与使用体验的显著升级，且适配现有配件，单件售价249元，四件装售价849元。

个性化定制方面，苹果官网及Apple Store app支持免费个性化镌刻服务，用户可自定义AirTag表面图案或文字，为产品增添独特个性。

时隔五年！苹果终于发布AirTag二代：精确查找范围/音量提升50%

追踪性能的升级是第二代AirTag的一大亮点。它搭载了与iPhone17系列、Apple Watch Ultra3同款的第二代UWB芯片，精确查找功能的有效距离较初代提升了50%。这意味着用户可以在更远的距离内精准定位物品位置，大大提高了找回遗失物品的效率。同时，Apple Watch首次支持精确查找功能，Apple Watch S9及后续机型、Apple Watch Ultra2及后续机型，在更新watchOS26.2.1后，无需取出iPhone，通过手腕设备即可直接获取物品的距离与方向指引，使用更加便捷。

除了精确查找功能的提升，第二代AirTag的蓝牙芯片也进行了同步升级。在非精确查找模式下，整体连接范围更大，即使在人口稀少区域或信号较弱的环境中，仍能稳定追踪物品位置，确保用户不会因信号问题而失去对物品的追踪。

为了帮助用户更轻松地找到藏于隐蔽位置的物品，第二代AirTag通过重新设计内部结构，将扬声器音量较初代提高了50%。用户可以在最远2倍于前代的距离听到AirTag的鸣音，搭配全新辨识度更高的鸣音，即使物品藏在沙发缝隙、背包深处等隐蔽位置，也能轻松被找到。

在续航方面，第二代AirTag仍采用CR2032纽扣电池供电，官方宣称续航保持一年以上，与初代持平，用户无需频繁更换电池，使用更加省心。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果iOS 26.2.1正式版发布：支持适配AirTag 2

    今日凌晨，苹果公司正式发布了iOS26.2.1系统更新。此次更新聚焦于小功能优化，其中最为引人注目的便是新增了对AirTag2的全面支持，为用户带来更精准、便捷的物品追踪体验。 AirTag2作为此次更新的核心配套设备，在硬件性能上实现了显著提升。其搭载的第二代超宽带芯片，大幅优化了精准定位功能。 升级后的iPhone15及以上机型（iPhone16e除外）可支持更远距离的精准定位，让

    ​iOS26.2.1 ​AirTag2 ​超宽带芯片

  • 苹果新款AirTag发布：精确查找功能升级 249元起

    苹果官网宣布，新款AirTag正式发布，起售价是249元。 苹果介绍，这款功能强大的配件能够利用Apple的查找App帮助用户追踪和寻找重要物品，自2021年AirTag问世起，全球各地的用户分享了寻回遗失行李、钥匙、自行车、包袋等各种物品的故事。 新款AirTag今日发售，售价保持不变，仍为249（单件装）和849（四件装），在苹果及官方零售店提供免费个性化镌刻服务。 据悉，苹果为�

    ​AirTag ​苹果新品 ​物品追踪

  • 为了塞进第二颗摄像头 iPhone Air 2首发定制超薄Face ID

    iPhone Air机身厚度仅有5.6毫米，是苹果卓越工程设计的一次集中体现。 但不可否认的是，iPhone Air为了极致轻薄设计，在影像、续航和外放上做了妥协，该机配备4800万单摄以及单扬声器，电池仅有3149mAh。 展望下一代，iPhone Air 2将会弥补影像上的短板，加入一颗超广角摄像头。据爆料，为了在iPhone Air 2超轻薄机身里塞进两颗摄像头，苹果和供应链合作研发定制超薄Face ID组件，�

    ​iPhone ​Air ​超薄机身

  • 性能最激进+唯一真全面屏的Air手机！红魔11 Air首销翻倍

    红魔11 Air在20日正式发布，叠加国补后到手价是2999元起。 根据官方公布的战绩，红魔11 Air首销同比上一代提升102%，首战告捷。

    ​红魔11 ​Air ​真全面屏

  • 苹果新一代Siri下月登场！iOS 26.4测试版首发

    本月早些时候，苹果与谷歌正式宣布达成合作，为今年晚些时候推出的产品功能（如Siri）提供人工智能支持。 名记古尔曼最新报道成，这项合作成果最快将于下月在iOS26.4测试版中亮相，苹果还计划通过某种形式向公众演示相关功能。 据悉，新一代Siri将由谷歌的Gemini模型和云技术提供支持。 苹果拟每年支付谷歌约10亿美元，获取定制化Gemini模型使用权，核心版本为1.2万亿参

    ​苹果谷歌合作 ​Siri人工智能 ​Gemini模型

  • 性能最激进的Air手机！一图读懂红魔11 Air：2999元起

    红魔11 Air正式发布，有星尘白、量子黑、极光银等配色可供选择，12 256GB售价3699元；16 512GB售价4399元；首销优惠200元，叠加国补后是2999元起。 该机全系采用透明机身设计，并将黑胶唱片的复古质感、赛车跑道的速度激情与几何图形元素融入其中，搭配3D弧形玻璃后盖，既彰显极致科技感，又保证了舒适的握持手感。 并且红魔11 Air坚持采用真全面平方案，其采用行业独家1600W�

    ​红魔11 ​Air ​透明机身设计

  • PITAKA维权成功，日落月升芳纶纤维手机壳著作权受到保护

    近日，深圳科技生活方式品牌PITAKA在福州鼓楼区法院提起的《日落》《月升》产品著作权侵权案胜诉。法院裁定侵权方需下架、销毁侵权产品并赔偿损失。此案不仅为PITAKA原创设计正名，更凸显司法对恶意侵权行为的规制力度，为消费电子配件领域的原创保护提供了实践案例。法院查明，相关商家与生产企业有组织地复制PITAKA核心设计，误导市场，其行为已构成著作权侵权及不正当竞争。PITAKA表示将持续加大维权力度，坚决追究侵权方责任，以实际行动守护原创成果，推动行业形成尊重原创、保护创新的良好生态。

    ​著作权侵权 ​PITAKA胜诉 ​原创保护

  • 忆联发布新款SATA SSD UM311d：以卓越性能与更低TCO，从容应对海量存储需求

    在AI与云计算驱动的数据洪流时代，企业存储系统面临前所未有的效率与成本压力。忆联正式推出SATA SSD新品UM311d，旨在以更优性能与更佳成本效率，助力企业夯实数据基石。UM311d支持SATA III接口，容量覆盖480GB至3.84TB，顺序读写速度高达560/535MB/s，随机读写性能达99K/48K IOPS。相比前代产品，其随机IOPS最高提升14%，关键时延最大降低35%，能显著优化虚拟机、分布式存储及温冷数据池等企业场景的数据存取体验。产品采用2.5英寸标准形态，无需改造即可兼容主流服务器与存储阵列，并通过大规模样本验证、深度可靠性验证及广泛兼容性验证，确保性能稳定与数据安全。UM311d致力于从技术驱动降本与性能转化增效两个层面优化企业总拥有成本（TCO），成为应对规模化部署挑战的优选方案，为各类关键业务提供高效、稳定的数据支撑。

    ​企业存储 ​SATA ​SSD

  • 苹果首款智能眼镜即将亮相，Meta/微美全息AI+AR技术突破引领XR行业变革！

    苹果计划今年二季度推出AI眼镜，设计优于现有产品，但国内外版本在内容生态和AI功能上存在差异。Meta则大幅转向AI穿戴设备，减少VR投入，打造更接近普通眼镜、融合AI能力的下一代个人计算入口。政策层面，八部门联合发文力挺XR产业化。微美全息等企业在关键技术取得突破，布局AI技术、衍射光波导显示，实现1200P高清显示和40°视场角，解决传统方案画质模糊、视野狭窄问题。随着科技巨头、互联网大厂及跨界玩家入局，智能眼镜市场竞争日趋激烈。

    ​苹果AI眼镜 ​MetaAI眼镜 ​智能眼镜

  • 如何选对运动耳机？园世Bata2pro，游泳骑行马拉松轻松上阵！

    文章探讨了三百元预算能否买到优质耳机的问题，指出高端旗舰耳机价格昂贵，而低价耳机在音质、耐用性上往往不足。随后推荐了园世Bata2pro这款专业旗舰耳机，强调其作为国产游泳训练耳机品牌的专注性，采用骨传导开放式设计，支持AI语音控制、立体双声道技术、ENC降噪和IPX8级防水，适用于游泳、跑步、游戏等多种场景，兼顾音质与佩戴舒适度，是专业运动场景下的高性价比选择。

    ​耳机 ​音质 ​耐用性

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM