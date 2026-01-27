首页 > 热点 > 关键词  > iOS26.2.1最新资讯  > 正文

苹果iOS 26.2.1正式版发布：支持适配AirTag 2

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:今日凌晨，苹果公司正式发布了iOS26.2.1系统更新。此次更新聚焦于小功能优化，其中最为引人注目的便是新增了对AirTag2的全面支持，为用户带来更精准、便捷的物品追踪体验。

AirTag2作为此次更新的核心配套设备，在硬件性能上实现了显著提升。其搭载的第二代超宽带芯片，大幅优化了精准定位功能。

升级后的iPhone15及以上机型（iPhone16e除外）可支持更远距离的精准定位，让用户即便与物品相隔较远，也能迅速锁定其位置。而对于iPhone11及以上机型，虽定位距离保持原有水平，但依旧能稳定提供精准的定位服务。

苹果

在普通定位模式下，AirTag2同样表现出色。其配备的升级蓝牙芯片，使得整体覆盖范围得到扩大。这意味着iPhone11及以上机型在使用AirTag2进行普通定位时，能够覆盖更广泛的区域，进一步降低了物品丢失后难以找回的风险。

除了定位性能的提升，AirTag2在寻找物品的便捷性上也下足了功夫。通过重新设计的内部结构，其扬声器音量相较初代提高了50%。当用户需要寻找藏于角落或隐蔽处的物品时，更响亮的鸣音能够迅速引起注意，让寻找过程变得更加轻松容易。

值得一提的是，AirTag2在外观设计上与前代保持一致，延续了简约时尚的风格。不仅如此，其配件也与前代通用，用户无需额外购买新的配件，即可无缝衔接使用。在价格方面，苹果公司同样保持了亲民策略，AirTag2单件售价249元，四件装售价849元，与前代价格持平。

