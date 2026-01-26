腾讯混元图像3.0图生图模型发布 已在元宝同步上线

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:今日，腾讯混元正式宣布，混元图像3.0图生图（HunyuanImage3.0- Instruct）模型闪亮登场，该模型支持图片编辑与多图融合功能，为用户带来全新的图像创作体验。

目前，此模型已在元宝同步上线，基于它，用户能够直接开展表情包制作、虚拟人物合拍、社交分享、电商海报设计、游戏角色定制以及创意图片制作等多样化操作。

混元图像3.0图生图模型具备强大的技术实力。其总参数量达80亿（激活参数约13亿），采用混合专家(MoE)架构，以混元图像3.0的原生多模态架构基础模型为依托，引入图生图的多任务数据。通过指令微调和后训练，该模型能够深度理解并处理用户输入的图像和编辑指令。

在指令遵循效果方面，混元图像3.0图生图表现稳定。它生成的图片一致性高、真实感强、情绪表现力佳，而且生成速度显著提升。当模型收到用户输入的图片和提示词后，会先理解图像内容，再依据提示词进行推理，精准确定需要编辑的区域、详细编辑步骤以及要保留的图像区域，进而形成更详细的编辑指令，确保输出效果良好。

在功能支持上，混元图像3.0图生图十分丰富多样。它支持增、删、改、风格变换、老照片修复、人物与文字修改等多种图片编辑能力，还能把多张照片中的人物或元素提取出来合成合照、生成新图片，实现多图融合。

（举报）