Magic8 Pro Air今日开售：售价4499元起

2026-01-23

站长之家（ChinaZ.com）1月23日 消息:今日10:08，荣耀Magic8Pro Air手机正式开启首销，凭借其轻薄设计强劲性能与丰富功能，迅速成为数码市场焦点。该机起售价4999元，首销期间购机用户还可获赠价值999元的尊享服务。

作为年度最轻旗舰手机，荣耀Magic8Pro Air在机身设计上堪称极致。其重量仅155g，厚度仅6.1mm，为用户带来轻盈无负担的握持体验。同时，该机配备6.31英寸OLED显示屏，实现1.08mm四边等窄边框，视觉效果极为震撼。机身采用豪车同款的7涂7烤光感叠涂工艺，呈现出金属缎光质感，并提供仙紫、轻橙、羽白、影黑四款时尚配色供用户选择。

微信截图_20260123101838.png

性能方面，荣耀Magic8Pro Air搭载联发科天玑9500处理器，支持eSIM通信，确保用户在使用过程中拥有流畅稳定的体验。影像系统更是该机的一大亮点，其搭载5000万像素主摄镜头，配备1/1.3英寸超大底感光元件、f/1.6超大光圈以及CIPA5.0防抖等级，成像质量卓越。此外，还有5000万像素广角摄像头和6400万像素潜望式长焦摄像头，支持100倍数字变焦，满足用户全场景拍摄需求。值得一提的是，该机还搭载安卓首个AI变焦阵列闪光灯，5灯阵列式结构覆盖1倍-6.4倍人像全焦段，并行业首发CCD爆闪人像，拥有行业最全AI闪光玩法。

续航与充电方面，荣耀Magic8Pro Air在仅6.1mm的机身中内置了5500mAh青海湖电池，能量密度高达917Wh/L，支持80W有线快充和50W无线快充，让用户告别电量焦虑。机身采用航空铝一体化中框，强度达到530MPa，坚固耐用。同时，该机还具备防尘抗水能力，支持6米IP68、IP69防护等级，以及SIM及eSIM自由切换功能。

微信截图_20260123101859.png

屏幕方面，荣耀Magic8Pro Air支持6000nits HDR峰值亮度，拥有10大荣耀绿洲护眼能力，并采用3D超声波指纹技术，确保用户使用过程中的舒适与便捷。此外，该机还支持全品牌互联互通功能，实现剪切板共享、一碰即传、通知共享等，提升用户跨设备使用体验。

价格方面，12GB+256GB版售价4999元，国补价4499元;12GB+512GB版售价5299元，国补价4799元;16GB+512GB版售价5599元，国补价5099元;16GB+1T版售价5999元，国补价5499元。

