苹果新春限时优惠1月24日开启 直降1000元

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:今日，苹果中国官网正式上线新春限时优惠活动页面，为消费者带来一场盛大的购物狂欢。此次活动将于1月24日至27日火热开启，期间购买指定产品，不仅最高可立省1000元，还能享受最高24期免息分期的超值福利。

在iPhone系列方面，iPhone16和iPhone16Plus均优惠300元，iPhone16e则优惠200元，为果粉们提供了入手新机的绝佳时机。Mac产品线同样惊喜连连，13英寸MacBook Air（M4）优惠700元，15英寸MacBook Air(M4)优惠800元，而14英寸和16英寸的MacBook Pro(M4Pro或M4Max)更是直降1000元，14英寸MacBook Pro(M5)也优惠800元。此外，Mac mini优惠400元，iMac优惠600元，满足不同用户对高性能电脑的需求。

iPad系列也不甘示弱，11英寸和13英寸的iPad Pro（M5）均优惠400元，11英寸和13英寸的iPad Air(M3)同样优惠400元。iPad(A16)和iPad mini(A17Pro)则分别优惠200元，为平板电脑爱好者带来实惠。

配件方面，Apple Pencil Pro优惠100元，为创意工作者提供更多选择。Apple Watch系列中，Apple Watch Ultra3优惠300元，Apple Watch Series11和Apple Watch SE3均优惠200元，助力用户开启健康生活。AirPods系列也有优惠，AirPods4和AirPods4（支持主动降噪）均优惠100元，AirPods Max则优惠300元，让音乐爱好者畅享高品质音效。

据了解，本次活动仅针对最终用户消费者，支付方式包括支付宝、花呗、微信支付，或使用招商银行、中国建设银行、中国工商银行或其他带有Visa及万事达卡标志的信用卡并以特定方式付款。需要注意的是，此次优惠不得与任何其他促销、折扣或优惠同时享受。每位顾客每个产品类别限购2件，以确保更多消费者能够享受到优惠。

此外，Apple Store零售店内可参与本次优惠活动的商品数量有限。其中，iPhone类商品数量为850件，iPad类商品数量为3840件，Mac笔记本电脑类商品数量为1640件，Apple Watch类商品数量为5040件，AirPods类商品数量为2890件，Apple Pencil类商品数量为890件。消费者需抓紧时间，以免错过这场新春购物盛宴。

