曝iPhone18 Pro灵动岛居中并缩小：不是左上角单挖孔

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:近日，供应链分析师Ross Young透露，iPhone18Pro的灵动岛设计将迎来新变化，其挖孔区域会缩小且居中，并非此前网传的左上角单挖孔设计。

据了解，iPhone18Pro的3D人脸识别功能依旧由原深感摄像头系统完成。其中，苹果将红外泛光感应元件置于屏下，位置处于屏幕左上角，该元件的作用是在暗光环境下补充红外照明，即便处于全黑环境，也能保障3D人脸识别功能的正常使用。而前置摄像头、点阵投影器以及红外镜头的位置则保持居中，这些元器件都紧挨着前置摄像头，靠近屏幕顶部中央。点阵投影器负责投射超过30000个不可见的红外光点，以此构建面部3D深度模型;红外镜头则负责捕捉光点反射形成的三维结构数据，并生成数学表征。

当用户录入面容信息时，点阵投影器会投射出30000多个肉眼不可见的红外光点，红外摄像头实时捕捉这些光点在面部的不同位置，最终通过芯片中的神经网络引擎构建出3D面部人脸信息。

综合来看，iPhone18Pro的屏幕形态将呈现为小号药丸屏。值得一提的是，即便采用这样的设计，iPhone18Pro仍将成为苹果史上屏占比最高的旗舰手机。

（举报）