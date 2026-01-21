首页 > 热点 > 关键词  > 正文

今日微信上线15周年 官方晒1.0测试版界面纪念

2026-01-21 10:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:1月21日，微信迎来上线15周年纪念日。微信派官方晒出iOS版1.0测试版界面及经典地球启动页，带领用户重温这款国民级应用的初心时刻。这款诞生于2011年1月21日的社交工具，最初仅支持iOS系统，三天后便推出Android版本，首日即以"不扫描上传通讯录""不显示消息已读"等隐私保护承诺吸引用户关注。

依托QQ的流量导流，微信上线仅三个月注册用户便突破400万。2011年5月，2.0版本新增语音对讲功能，8月"查看附近的人"功能上线后用户数激增至1500万;同年10月，3.0版本携"摇一摇""漂流瓶"功能登场，用户规模在三个月内突破1亿大关。此后，微信通过朋友圈、微信支付、小程序等创新功能持续进化，逐步构建起涵盖社交、支付、服务的超级生态。

腾讯最新财报显示，截至2025年第一季度，微信及WeChat合并月活跃账户数达14.02亿，稳居全球最大社交平台宝座。从1.0测试版简陋的聊天界面，到如今承载数字生活的超级入口，微信用15年时间完成了从通讯工具到生活基础设施的蜕变。业内人士指出，微信的成功不仅在于技术迭代，更在于对用户隐私的持续守护——这一初心在1.0版本中就已明确，并贯穿其发展始终。

