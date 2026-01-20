王腾新公司完成数千万种子轮融资：快马加鞭组建团队中

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:据媒体报道，原小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾宣布创立新公司“今日宜休”已完成总规模达数千万元的种子轮融资，投资方涵盖高瓴创投、智元机器人、喜临门及云九资本等知名机构。
对此，王腾发文回应称，今日宜休刚启动，正在快马加鞭组建团队中。
公开信息显示，“今日宜休”初创核心团队成员多来自小米、华为等科技企业，专注于睡眠健康相关产品研发。据王腾透露，公司计划于今年下半年陆续推出系列软硬件产品，并同步布局海外市场。
原小米中国区市场部总经理、Redmi品牌总经理王腾离职后创业，成立新公司“今日宜休”，专注睡眠健康与精力管理产品研发。他基于自身高压工作经历及普遍存在的睡眠质量差、精力不足问题，希望借助科技改善大众状态。王腾认为社会对睡眠价值认知不足，推荐阅读《Why We Sleep》提升认知。结合其生物学背景及科技产品经验，他计划利用AI大模型与传感器技术，通过感知环境因素主动干预睡眠。目前团队核心成员来自小米、华为等大厂，已开启招聘，工作地点设在北京，未来计划在杭州、深圳设立分部。
今日，原小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾，在官宣成立新公司今日宜休”后，就外界关注的招聘事宜作出详细回应。 他直言我们是个初创公司，草台班子刚起步，我们一定会努力但也请大家先降低些预期”。 回应中，王腾透露，新公司薪资水平与福利待遇基本看齐大厂，并且会更侧重股权激励。目前公司收到了几百份简历，正处于逐个筛选阶段。 同时，他还
原小米中国区市场部总经理、Redmi品牌总经理王腾宣布创业，成立聚焦睡眠健康领域的新公司“今日宜休”。公司旨在通过研发相关产品帮助职场人群提升精力状态。王腾透露，公司总部设于北京，未来计划在深圳、杭州设立分部，初期要求员工在北京工作一年。他强调公司文化倡导“反内卷”，允许员工在工作间隙自由休息，唯一条件是佩戴公司研发的睡眠监测产品以采集数据。目前公司处于团队组建阶段，已收到数百份简历，正在筛选中。