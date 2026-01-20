王腾新公司完成数千万种子轮融资：快马加鞭组建团队中

影目INMO在2025年初完成C1轮融资，由成都科创投、南山战新投、普丰资本共同投资。至此，该公司在一年内连续完成B2、B3及C1三轮融资，总额近5亿元，成为AI+AR智能眼镜赛道中融资节奏最密集、资本关注度最高的公司之一。作为一体式AI+AR智能眼镜品类的开创者，影目INMO深耕行业五年，通过自研核心技术构建了清晰的产品矩阵：AIR系列定位下一代移动智能终端，GO系列聚焦个人AI助理，X系列探索更多应用场景。其旗舰产品INMO AIR3（全球首款量产的1080P一体式AR眼镜）和INMO GO3（主打翻译等高频场景）市场表现出色，屡获行业奖项，并加速全球化布局。本轮融资不仅体现了资本对其技术路线与产品创新的认可，更彰显了行业对其长期发展潜力的信心。