曝iPhone18全系标配12GB内存 iPhone18Pro或采用单挖孔前摄

2026-01-20 10:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:近日，苹果供应链分析师郭明錤与Jeff Pu相继爆料称，苹果今年晚些时候将推出的新款iPhone系列将迎来内存规格的重大升级。据透露，iPhone18Pro、iPhone18Pro Max以及备受期待的iPhone Fold折叠屏机型将全系配备12GB内存，这一规格与iPhone17Pro系列保持一致。

更引人注目的是，iPhone18标准版也将首次升级至12GB内存，成为苹果史上首款配备如此大容量内存的标准版iPhone，彻底淘汰此前标准版常用的8GB内存。

在发布时间方面，苹果预计将于今年9月率先推出iPhone18Pro、iPhone18Pro Max和iPhone Fold折叠屏机型，而iPhone18标准版则将推迟至2027年3月左右上市。这一分阶段发布策略是苹果首次尝试，旨在通过错开上市时间满足不同市场需求。

iPhone 17 Pro Max、苹果手机

此外，iPhone18Pro系列还将首发搭载A20Pro芯片，并采用全新的内存架构设计。据消息称，该芯片将内存直接集成在芯片晶圆上，与CPU、GPU及神经网络引擎融为一体，而非传统设计中内存芯片与主芯片相邻、通过硅中介层连接的方式。这一创新架构有望显著提升内存性能与能效，尤其在运行Apple Intelligence相关任务时，其优势将更为突出，为用户带来更流畅、高效的使用体验。

iPhone18Pro也将迎来一项重大设计改动——前置摄像头将采用单挖孔设计，同时Face ID模组将嵌入屏幕下方，实现更简洁的全面屏效果。这一调整意味着，前置摄像头位置将从传统的居中设计移至屏幕左上角，而与之关联的灵动岛功能也将随之移位。

除了设计上的革新，iPhone18Pro系列在显示技术方面也将迎来升级。报道称，该系列机型将搭载全新的LTPO显示技术，相较于iPhone17系列所使用的版本，新LTPO技术在能效表现上更为出色，有望进一步提升iPhone18Pro系列的续航能力，满足用户对长续航的需求。

