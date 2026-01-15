首页 > 热点 > 关键词  > 联发科发布会最新资讯  > 正文

卢伟冰：REDMI Turbo将首发搭载天玑9500s芯片

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:今日，在联发科发布会上，REDMI Turbo5系列宣布将于本月正式发布，其中Turbo5Max将首发搭载天玑9500s芯片

天玑9500s堪称一颗真正的旗舰芯片，它采用了先进的3nm工艺，具备全大核架构，拥有29M超大CPU缓存与系统缓存，芯片面积更是突破126mm，在性能表现上值得期待。

卢伟冰：REDMI Turbo全面升档！越级斩杀 4000 元档性能旗舰

小米合伙人卢伟冰在发布会上表示，随着K系列全面升档，Turbo系列接棒K系列，致力于打造中端性能统治者。他着重强调:“真Turbo还得看REDMI，将持续引领中端性能突破，坚持把旗舰体验快速下放。”此次Turbo5Max搭载天玑9500s，综合跑分高达361万，这也是天玑正代旗舰芯首次应用于Turbo系列，意义非凡。

卢伟冰进一步指出，以往只有K系列才会使用的芯片如今来到Turbo5Max上，这意味着Turbo5Max将全面“AOE”2.5K档手机市场，甚至有实力挑战并越级斩杀4000元档的性能旗舰。REDMI Turbo5Max就是要凭借Max级别的性能，暴力拉高中端性能门槛，为消费者带来越级的体验。

从定位和配置来看，Turbo5Max相较于去年的Turbo4Pro有了显著提升，远超前代产品。鉴于配置的大幅升级，预计其价格也会有所上扬。去年Turbo4Pro起售价为1999元，而此次Turbo5Max价格可能会上探到2299元 -2499元区间。

卢伟冰：REDMI Turbo全面升档！越级斩杀4000元档性能旗舰

