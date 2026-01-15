首页 > 热点 > 关键词  > 文章搜索最新资讯  > 正文

千问App接入淘宝闪购和支付宝AI付 推出“AI点外卖”

2026-01-15 11:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:千问App宣布完成与淘宝闪购、支付宝的深度技术整合，正式推出“一句话点单”功能。用户只需在聊天框输入“帮我点杯奶茶”或“订10杯加冰、10杯无糖的果汁”等自然语言指令，系统即可自动调用淘宝闪购的商家资源，精准匹配用户所在位置，推荐符合需求的店铺并生成订单，随后通过内置的“支付宝AI付”功能完成一键支付，全程无需跳转至其他应用，实现“指令下达-订单生成-支付完成”的全链路闭环。

微信截图_20260115111659.png

此次升级的核心在于系统级打通。千问App与淘宝闪购、支付宝“AI付”完成底层架构融合后，用户授权后可在对话界面直接完成支付信息填写、生物识别验证等操作，支付环节耗时较传统模式缩短70%。针对复杂点单场景，千问正在定向邀测的「任务助理」功能可进一步解析语义细节，例如自动识别“加冰”“无糖”等特殊要求，并将需求拆解为多个子任务同步处理。测试数据显示，处理10人以上聚餐订单时，系统响应速度较人工操作提升4倍，错误率低于2%。

更值得关注的是，千问App已将服务能力扩展至阿里生态全场景。通过整合淘宝购物、高德出行、飞猪酒店预订等400余项功能，配合「任务助理」的语义理解能力，用户可实现“订周五晚上海到北京的机票+虹桥机场附近酒店”“做一份年度销售数据可视化网页”等复合需求。甚至在需要线下服务的场景中，系统还能自动调用高德地图联系餐厅订座，或通过飞猪客服协商酒店入住时间。

