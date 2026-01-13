首页 > 热点 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果谷歌官宣合作：新一代Siri选定使用Gemini大模型

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:近日，苹果公司宣布将与谷歌展开深度合作，借助谷歌的人工智能技术为今年晚些时候推出的产品功能，尤其是Siri，提供强大的AI支持。

根据合作内容，谷歌将通过其先进的Gemini模型和成熟的云技术，为苹果未来的基础模型注入核心动力。苹果在官方声明中明确表示，经过审慎评估，谷歌的技术为苹果基础模型奠定了最为坚实的基础，公司对即将为用户带来的创新体验充满期待。

据悉，为获取定制化的Gemini模型使用权，苹果拟每年向谷歌支付约10亿美元。此次合作的核心版本为拥有1.2万亿参数的Gemini2.5Pro，该模型将全面接管Siri的信息摘要、任务规划以及复杂多步指令执行等核心功能。与当前Siri所使用的1500亿参数云端模型相比，Gemini2.5Pro在处理能力和上下文理解深度上实现了质的飞跃，不仅支持多模态交互，还能处理长达128K token的超长文本。

升级后的Siri预计将于2026年春季随iOS26.4系统正式推送至用户手中。此外，在2026年6月WWDC大会上预览的iOS27、macOS27等系统中，Siri还将进一步整合新功能，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

为确保用户数据安全，谷歌为苹果开发的AI模型将运行在苹果私有云计算服务器上，谷歌无法获取苹果用户的任何数据，有效消除了用户对数据泄露的担忧。

