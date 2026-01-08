王腾从小米离开后成立新公司“今日宜休” 团队核心来自小米华为等大厂

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:今日，原小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾正式对外宣布开启创业征程。他介绍，新公司已于近期成立，取名为“今日宜休”，公司致力于通过研发睡眠健康相关产品，助力大众拥有更良好的精力状态。

在消息公布后，博主数码闲聊站在评论区询问新产品是否会接入米家，王腾果断回应:“接，必须接。”他进一步解释道，影响睡眠的因素众多，像光线、温度、声音、空气等都在其中。借助更多的传感器与大模型相结合，能够主动感知人的状态，进而做出主动决策与干预，让睡眠改善和精力管理成为现实。由此推测，王腾的新产品大概率会是科技类产品，涵盖智能枕头、智能耳机、智能手环、多功能传感器等类型。

若新产品接入米家，将可与小米庞大的智能生态产品实现联动，例如窗帘、灯光、加湿器、空气净化器、空调等。通过结合各种人体数据，实时调控环境状态，为使用者营造更优质的睡眠环境。

王腾还透露，目前他已组建了一个初创团队，核心成员主要来自小米、华为等头部科技大厂，这些成员具备丰富的软硬件产品开发经验，为新公司的发展奠定了坚实的技术基础。

与此同时，王腾宣布公司正式开启招聘。工作地点设在北京，未来还计划在杭州、深圳设立分部。此次招聘的重点岗位丰富多样，包括软硬件产品经理、健康/AI算法工程师、脑科学睡眠健康专家、IDCMF设计师（智能穿戴/家居方向）、UI/UX设计师、软硬件研发工程师，以及测试、质量、供应链等相关工程师。这一系列动作表明，王腾的创业项目已迈出坚实步伐，未来在睡眠健康科技领域的发展值得期待。

